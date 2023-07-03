Україна номінувала до списку спадщини ЮНЕСКО писанки й кобзарські традиції – Мінкульт

Україна в 2023 році подала на внесення до Списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО писанки та кобзарсько-лірницькі традиції, їх мають розглянути наступного року. Про це повідомило 3 липня Міністерство культури та інформаційної політики.

«У 2023 році Україна вперше підготувала та подала три номінації на включення до Списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Дві з них розглядатимуть наступного року – це міжнародна номінація до Репрезентативного списку, підготовлена спільно з Республікою Естонія, «Українська писанка: традиція і мистецтво», а також номінація до Реєстру належної практики охорони «Практика з охорони кобзарсько-лірницької традиції», – йдеться в повідомленні.

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У 2025 році планується розгляд номінації технології вишивки «білим по білому» з міста Решетилівки на Полтавщині.

Міністр Олександр Ткаченко висловив сподівання, що організація додасть два подані цього року елементи української культури до списків нематеріальної спадщини.

Як нагадує Мінкульт, раніше до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО увійшли Петриківський розпис, Косівська кераміка, кримськотатарський орнамент Орьнек та знання про нього. Також до переліку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони, увійшли козацькі пісні Дніпропетровщини та український борщ.