«Історичний день»: у Києво-Печерській лаврі молилися за Івана Мазепу

У Всіхсвятській церкві Києво-Печерської лаври 11 червня відбулося богослужіння з нагоди 325-річчя освячення храму, і вперше в Лаврі молилися за упокій гетьмана України Івана Мазепи.

«Історичний день. Вперше в історії Києво-Печерської лаври відправлено панахиду за її меценатом і ктитором – гетьманом Іваном Мазепою, якого за небажання коритися Московії ще за життя було піддано анафемі російською імперською церквою», – написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в фейсбуці.

Саме в цей день, 325 років тому, на День пам’яті всіх святих, була освячена однойменна церква Києво-Печерської лаври, збудована коштом Мазепи, зазначив міністр

У програмі державного будівництва Мазепа приділив надзвичайну увагу розвиткові Лаври та взагалі Печерського містечка як церковного, культурно-мистецького, освітнього осередку, зауважив очільник Мінкультури.

«Церква Всіх святих завжди чітко пов’язувалася у свідомості українців з іменем великого гетьмана. «Мазепиною церквою» називалася навіть у путівниках імперських часів. За ініціативи Міністерство культури та інформаційної політики України та за підтримки Офісу ЮНЕСКО в Україні ми розпочинаємо реставраційні роботи у церкві Всіх святих, аби зберегти безцінний внесок гетьмана в історію українського народу», – поінформував Олександр Ткаченко.

За його словами, також цілком логічним є створення на базі заповідника Музейного центру «Гетьман Іван Мазепа та його доба». Місцем для такого музею обрано Онуфріївську вежу, також збудовану коштом гетьмана.

«Як і обіцяли, Лавра стає українською. Тепер в її стінах будуть звучати молебни за видатних діячів української історії», – наголошує Ткаченко.

Одним із найбільших меценатів в історії Києво-Печерської лаври був гетьман Іван Мазепа.

На території лаври за гроші Мазепи були відновлені Троїцька Надбрамна церква (збудована у 1106–1108 роках) та головний Успенський собор. Мазепа збудував Церкву Всіх Святих над Економічною брамою лаври (1696–1698). Мури лаври і мурові вежі по її периметру теж будувалось на кошти Мазепи. Їх тривалий час називали «мазепинськими мурами».

Гетьман Іван Мазепа здійснював державотворчі кроки на шляху незалежності України. У Росії Мазепу називають «зрадником».