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«Історичний день»: у Києво-Печерській лаврі молилися за Івана Мазепу

Пам’ятник гетьману України Івану Мазепі у Полтаві

У Всіхсвятській церкві Києво-Печерської лаври 11 червня відбулося богослужіння з нагоди 325-річчя освячення храму, і вперше в Лаврі молилися за упокій гетьмана України Івана Мазепи.

«Історичний день. Вперше в історії Києво-Печерської лаври відправлено панахиду за її меценатом і ктитором – гетьманом Іваном Мазепою, якого за небажання коритися Московії ще за життя було піддано анафемі російською імперською церквою», – написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в фейсбуці.

Під час панахиди в Києво-Печерській лаврі за її меценатом, гетьманом України Іваном Мазепою, якого за небажання коритися Московії ще за життя російська імперська церква піддала анафемі. Київ, Церква Всіх Святих, 11 червня 2023 року
Під час панахиди в Києво-Печерській лаврі за її меценатом, гетьманом України Іваном Мазепою, якого за небажання коритися Московії ще за життя російська імперська церква піддала анафемі. Київ, Церква Всіх Святих, 11 червня 2023 року

Саме в цей день, 325 років тому, на День пам’яті всіх святих, була освячена однойменна церква Києво-Печерської лаври, збудована коштом Мазепи, зазначив міністр

У програмі державного будівництва Мазепа приділив надзвичайну увагу розвиткові Лаври та взагалі Печерського містечка як церковного, культурно-мистецького, освітнього осередку, зауважив очільник Мінкультури.

«Церква Всіх святих завжди чітко пов’язувалася у свідомості українців з іменем великого гетьмана. «Мазепиною церквою» називалася навіть у путівниках імперських часів. За ініціативи Міністерство культури та інформаційної політики України та за підтримки Офісу ЮНЕСКО в Україні ми розпочинаємо реставраційні роботи у церкві Всіх святих, аби зберегти безцінний внесок гетьмана в історію українського народу», – поінформував Олександр Ткаченко.

За його словами, також цілком логічним є створення на базі заповідника Музейного центру «Гетьман Іван Мазепа та його доба». Місцем для такого музею обрано Онуфріївську вежу, також збудовану коштом гетьмана.

«Як і обіцяли, Лавра стає українською. Тепер в її стінах будуть звучати молебни за видатних діячів української історії», – наголошує Ткаченко.

Одним із найбільших меценатів в історії Києво-Печерської лаври був гетьман Іван Мазепа.

На території лаври за гроші Мазепи були відновлені Троїцька Надбрамна церква (збудована у 1106–1108 роках) та головний Успенський собор. Мазепа збудував Церкву Всіх Святих над Економічною брамою лаври (1696–1698). Мури лаври і мурові вежі по її периметру теж будувалось на кошти Мазепи. Їх тривалий час називали «мазепинськими мурами».

Гетьман Іван Мазепа здійснював державотворчі кроки на шляху незалежності України. У Росії Мазепу називають «зрадником».

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