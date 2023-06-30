Кіно в оригіналі, посадовці в перекладі. Кого й коли новий закон може змусити вчити англійську 

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт «Про застосування англійської мови», який регулює вживання англійської мови як міжнародної в Україні. Найбільшу увагу негайно привернула потенційна відмова від українського дубляжу в кінотеатрах. Радіо Свобода оглядає основні зміни, які передбачає документ, якщо його ухвалять у поточному вигляді.

Законопроєкт 9432 зареєстрували в парламенті 28 червня як «невідкладний». У пояснювальній записці заступник голови Офісу президента Олексій Дніпров обґрунтував його тим, що англійську мову вивчають 1,5 мільярда людей у світі.

«В опитуванні 2016 року понад 70 компаній у 28 неангломовних країнах зазначили, що знання англійської мови важливо для їхнього бізнесу, а 11% зауважили, що англійська є основною мовою в бізнесі», – йдеться в записці.

Відтак проєкт закону передбачає державне сприяння вивченню англійської мови, а також вимоги до державних посадовців щодо знання англійської.

Крім того, знання англійською може бути вимогою до місцевих посадовців, які відповідають за міжнародну співпрацю.

Вимоги до рівня англійської для посадовців пропонується узгодити із загальноєвропейськими стандартами CERF, для військових – зі стандартами НАТО за договором STANAG 6001.

Також документ передбачає дублювання англійською інформації про вищі навчальні заклади, лікарні, культурні заходи, музейні експонати.

Втілення окремих положень відтерміноване на декілька років. Зокрема, вимоги до державних посадовців та викладання загалом почнуть діяти через два роки після скасування воєнного стану.

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Низка вимог щодо володіння англійською мовою, натомість, набирає чинності через два роки з моменту набрання законом чинності.

Зокрема:

вимога до місцевих посадовців, які відповідають за міжнародну співпрацю

вживання англійської мови владою Криму

прийом екстрених викликів від іноземців, які не знають української

спілкування англійською з іноземцями при перетині кордону

дублювання англійською сайтів ВНЗ

дублювання інформації в музеях

повідомлення в транспорті

Озвучку – Netflix, субтитри – кінотеатрам

Окремо в законі прописаний графік переходу на трансляцію фільмів англійською мовою в оригіналі з українськими субтитрами:

Держава також планує компенсувати походи в кіно англійською. Уряд має визначити порядок, в якому українці отримуватимуть з 2025 по 2027 рік «грошову допомогу» для покупки квитків для перегляду фільмів в оригіналі.

Напередодні видання ITC оприлюднило роз’яснення Міністерства культури, з якого виглядає, що зміни дійсно передбачають зрештою витіснення українського дубляжу з кінотеатрів. Втім, відомство підкреслило, що законопроєкт ще будуть розглядати у Верховній Раді.

Водночас, зазначили в Мінкульті, регулювання «стосуватиметься тільки фільмів, які демонструватимуться в кінотеатрах і не розповсюджуватиметься на телебачення та інші медіа».

Тобто, наприклад, фільми на стрімінгових сервісах все ще можуть мати українську озвучку.

У 2019 році компанія Gemius представила результати опитування, за якими 31% українців висловили готовність платити за контент в інтернеті, а не отримувати його на піратських сайтах.

У Мінкульті вважають, що попит на онлайн-платформах зможе підтримати ринок дубляжу, навіть якщо його не буде в кіно:

«Відомо, що тільки на Netflix з’явилася величезна кількість фільмів, дубльованих українською мовою. І роблять це не за кордоном, роблять це українські фахівці. Тому говорити, що якимось чином постраждає ринок, буде не зовсім коректно. На ринку вже є нові замовники».

Попри це, пропозиція вже викликала критику в соцмережах – користувачі виступили на захист української озвучки.

На ініціативу також відреагувала вже відреагувала Київська спілка акторів-дикторів, яка оприлюднила звернення із закликом не відмовлятися від дубляжу.

Серед інших аргументів актори озвучки вказали на те, що саме кіно українською допомагає російськомовним українцям переходити на державну мову.

«Частина населення нашої країни досі навіть вільно не володіє українською. Якісний україномовний аудіопродукт допомогає поглибити у аудиторії відчуття національної самоідентифікації, гордості за україномовний продукт (дубляж) і заохочує говорити українською і розвивати її в усіх сферах», – йдеться в зверненні.

Також невідомо, як відсутність фільмів в українській озвучці вплине на кінотеатри. Членкиня правління Спілки кінотеатрів України Людмила Горделадзе вважає, що погано:

«Кінотеатри України потерпають від жахливого спаду відвідуваності, і заборона дубляжу поглибить його. Ми бачимо це на прикладі кінотеатру «Жовтень», який одним з перших запровадив покази мовою оригіналу: для великих залів це ресурс на один-два сеанси, не більше. Малі зали, на 20-30 людей, можуть довше працювати на вибіркову аудиторію, але це не індустріальні покази, вони не роблять зборів», – сказала вона виданню LB.

Горделадзе вказала на те, що кінотеатри – це приватні бізнеси, тож муситимуть самі давати раду з відсутністю глядачів в разі повної заборони українського дубляжу.