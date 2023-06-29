Результати основної сесії НМТ-2023: майже 3700 абітурієнтів отримали 200 балів хоча б з одного предмета

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) повідомив, що за результатами основної сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2023 році 3 685 абітурієнтів отримали 200 балів хоча б з одного предмета, з двох предметів найвищий результат показали 408 учасників, а 50 абітурієнтів отримали 200 балів з усіх трьох предметів.

«28 червня в персональних кабінетах учасників НМТ з’явилися результати основної сесії НМТ. Усі вступники, які готувалися до цього випробування й під час проведення тестувань дотримувався встановлених процедур, отримали офіційну інформацію про кількість наданих ними правильних відповідей та кількість балів за шкалою 100-200. Загалом за підсумками основної сесії свої результати отримав 260 381 учасник», – йдеться в повідомленні пресслужби центру.

У розрізі предметів, з української мови 200 балів отримали 1 095 учасників НМТ, з історії України – 273, з математики – 1 871, із фізики – 28, із хімії – 26, із біології – 126, з англійської мови – 760, із французької мови – 1, із німецької мови – 11 та з іспанської мови – 2 вступники.

Основна сесія НМТ стартувала 5 червня. Додаткова (якщо з поважних причин учасник не зміг взяти участь в основній– ред.) відбудеться 11-24 липня.