Понад 20 країн підтвердили проведення основної сесії мультипредметного тесту для українських вступників

Національний мультипредметний тест (НМТ) за кордоном зможуть скласти українські вступники у понад 20 країнах, повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

«Нині підтверджено домовленості щодо проведення основної сесії НМТ у таких країнах: Австрія, Азербайджан, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, США, Фінляндія, Франція, Чехія і Швеція. Під час додаткової сесії учасники зможуть скласти НМТ в Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі та Чехії. Перемовини з окремими закордонними установами/організаціями, зокрема з тими, що розташовані у Великій Британії, Грузії, Молдові, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Швейцарії, ще тривають», – йдеться в повідомленні.

Під час реєстрації з 3 квітня до 3 травня включно вступники, які планують складати тестування за кордоном, матимуть змогу вибрати із наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт.

Якщо з’явиться більш зручна для учасника локація, до 7 травня включно можна змінити реєстраційні дані й вибрати ближчий до місцеперебування населений пункт. Про нові локації буде оприлюднено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

За кордоном існує обмеження щодо кількості учасників, які можуть проходити оцінювання, тож варто не зволікати з вибором і реєструватися доки є місця. Деякі локації будуть доступні тільки в межах додаткової сесії НМТ.

У Міносвіти розповіли, що НМТ за кордоном буде проведено таким же чином, як і в Україні: у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, навчені українськими експертами.

У січні МОН повідомляло, що цього року, як і попереднього, прийом до вишів здійснюватиметься за результатами НМТ, а не ЗНО. Реєстрація на тестування почнеться у квітні.