Основна сесія НМТ стартує з 5 червня – центр оцінювання якості освіти

Основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ) стартує з 5 червня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

«Основні сесії національного мультипредметного тесту відбуватимуться в червні в Україні та в 47 містах 30 інших країн. З міркувань безпеки ми не публікуємо інформацію про те, де на території України відбудуться тестування, ані на сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, ані на наших офіційних сторінках у соцмережах. Наполегливо рекомендуємо учасникам не розголошувати, де й коли відбуватиметься тестування, адже від цього може залежати безпека і їхня, і організаторів НМТ», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тестування відбуватиметься у дві зміни: перша – з 10:00, друга – з 15:00 за київським часом у всіх країнах, окрім США та Канади, а в усіх містах США та Канади НМТ розпочинатимуть о 18:00 за Києвом, тобто о 8:00 у Сакраменто, о 9:00 в Едмонтоні, о 10:00 у Г’юстоні, об 11:00 у Детройті, Нью-Йорку і Торонто, о 12:00 у Монктоні.

У відомстві наголошують, що допуск до тимчасових екзаменаційних центрів розпочнуть за 30 хв і припинять за 10 хв до початку тестування, а для допуску необхідно показати сертифікат учасника НМТ та оригінал документа, що засвідчує особу чи його цифровий аналог у застосунку «Дія».

«Також важливо взяти із собою ручку та за бажанням пляшечку питної води. Паперові чернетки будуть надані кожному учаснику/кожній учасниці в аудиторії тестування», – додали в центрі оцінювання.

Якщо з поважних причин учасник не зможе взяти участь в основній сесії НМТ, він/вона може подати протягом трьох робочих днів від дня проведення тестування заяву про участь у НМТ під час додаткових сесій.

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«Очевидно, що запізнення не є поважною причиною, тому рекомендуємо заздалегідь потурбуватися про те, щоб вчасно дістатися до екзаменаційного центру»,– повідомляють у відомстві.

Основна сесія НМТ відбуватиметься з 5 до 23 червня 2023 року, а додаткова відбудеться 11-24 липня.