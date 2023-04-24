Вступ-2023: понад 7 тисяч учасників тестування мають доповнити персональні дані

У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що після обробки реєстраційних документів для участі у національному мультипредметному тесті (НМТ) понад 7 тисяч вступників/вступниць отримали від регіональних центрів оцінювання якості освіти в персональних кабінетах повідомлення про потребу доопрацювати надану інформацію та/або копії документів, чи усунули недоліки.

«Після надсилання документів для опрацювання рекомендовано перевіряти персональний кабінет на наявність нових повідомлень. Якщо вступник/вступниця не усуне недоліки, на які вказав регіональний центр, йому/їй буде відмовлено в реєстрації для участі в НМТ», – попередили у Міносвіти.

Усунути помилки і повторно надіслати копії документів на перевірку до регіонального центру потрібно не пізніше ніж 7 травня.

Наразі потенційні учасники НМТ-2023 створили понад 211 тисяч персональних кабінетів.

Реєстрація на участь у національному мультипредметному тесті триває до 3 травня.

Цього року, як і попереднього, прийом до вишів здійснюватиметься за результатами НМТ, а не ЗНО.

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