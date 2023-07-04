«За місяць штурмів втрати бригади – менше 2%». Маркус відреагував на заяви Піскуна

Головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Валерій Маркус заявив, що втрати його бригади за «місяць щоденних штурмів» складають менше 2%. Так він відреагував на відео ексгенпрокурора Святослава Піскуна, яке військовий назвав «концентратом маячні».

«Якщо усіх наших загиблих за понад місяць бойових дій, місяць щоденних штурмів додати до зниклих безвісти, ця цифра складе менше 2%. У нашій бригаді бережуть людей...Всі ці речі зараз є секретними, але цей час мине, потім мої слова ви зможете перевірити», – сказав він у своєму відеозверненні.



Раніше ексгенеральний прокурор України Святослав Піскун записав відео, у якому заявив, що 47-ма бригада ЗСУ «Маґура» зазнає на фронті великих втрат, а його брат, який нібито там служить, через це вже втретє переходить у повністю оновлений підрозділ.



«Дуже багато бруду, породженого росіянами, ллється на нашу бригаду. Страшно, що українці в цю маячню вірять, розповсюджують, обговорюють. Якби ці люди усвідомлювали, як багато шкоди вони приносять цими діями – банальним коментарем, лайком – їм стало би дуже страшно. Це відео – просто концентрат маячні», – зазначив Валерій Маркус.

Україна не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.