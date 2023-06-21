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«Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм. Це не так» – Зеленський про контрнаступ

«Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають результатів зараз. Це не так», – каже Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прогрес контрнаступу України проти вторгнення російських військ є «повільнішим, ніж хотілося б». Про це він заявив в інтерв’ю ВВС.

«Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають результатів зараз. Це не так», – сказав він BBC. – «На карту поставлено життя людей».

Зеленський сказав, що частково причиною повільного прогресу є масштабне мінування російськими військами – заміновано 200 000 квадратних кілометрів території України.

«Щоб дехто не хотів, у тому числі намагатися тиснути на нас, при всій повазі, ми будемо просуватися на полі бою так, як вважаємо найкраще», – наголосив президент України.

Українські війська за останні тижні звільнили вісім сіл у південній Запорізькій області та східній Донецькій області.

У Міноборони повідомляють, що ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас у відомстві кажуть, що складною є ситуація на сході України.

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