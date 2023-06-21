У Міноборони заявляють про «масштабний наступ» військ РФ на двох напрямках

У Міністерстві оборони України заявляють про «масштабний наступ» військ РФ на Лиманському та Бахмутському напрямках, українські війська їх стримують.

«На сході наші оборонці продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівка та Серебрянське лісництво Донецької області. На напрямку Білогорівка – Шипилівка, наші війська вели наступальні дії, мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах», – написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в телеграмі.

За її словами, поблизу Бахмута ситуація залишається незмінною – щодня відбуваються по декілька бойових зіткнень, лінія стабільна.



«Загалом на сході наші війська міцно тримають позиції, відбиваючи постійні ворожі атаки та завдаючи окупанту максимальних втрат», – повідомляє заступниця міністра.

Ганна Маляр також нагадала, що українські війська продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках – протягом минулої доби мали частковий успіх, закріплювались на досягнутих рубежах та вирівнювали лінію фронту.

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Вранці 21 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої. За даними штабу, протягом доби відбулося 40 бойових зіткнень.

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що наступ українських військ на півдні триває за планом, є «певні просування», але «тривають запеклі бої».