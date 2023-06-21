У Генштабі повідомили, де на сході тривають «особливо важкі бої»

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на сході країни, там тривають важкі бої, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

«Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівки і Серебрянського лісництва Донецької області», – цитує Ковальова Military media center, медійний майданчик Сил оборони, що координується Міноборони України.

За його словами, на напрямку Білогорівка – Шипилівка українські військові вели наступальні дії, «мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах».

Речник також повідомив, що українські військові закріплюються на досягнутих рубежах на південному напрямку і продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках.

«На напрямках Новоданилівка – Роботине, Мала Токмачка – Вербове, Вільне Поле – Макарівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», – сказав він.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої. За повідомленням, протягом доби відбулося 40 бойових зіткнень.

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що наступ українських військ на півдні триває за планом, є «певні просування», але «тривають запеклі бої».

«Ми поступово, невеликими кроками, але дуже впевнено рухаємося вперед. І можна навіть навести алегорію, що «вигризаємо кожен метр землі у ворога». Водночас у нас є напрямки, де навпаки – ворог наступає, а ми в обороні. Наприклад, Куп’янський і Лиманський», – написала Маляр у телеграм-каналі.

Вона наголосила, що «головний удар ще попереду».