Міллі щодо контрнаступу ЗСУ: «просувається неухильно, але буде тривалим та дуже кривавим»

Контрнаступ Збройних сил України «просувається неухильно», але буде тривалим та «дуже кривавим», заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, пише The Guardian.

Як відзначив Міллі, «досягнення успіху займе багато часу». Наступ ЗСУ «просувається неухильно, свідомо прокладаючи собі шлях через дуже складні мінні поля, 500 метрів на день, 1000 метрів на день, 2000 метрів на день, і так далі».

Міллі відзначив, що він не здивований тому, що «прогрес є повільнішим, ніж деякі люди й комп'ютери могли б передбачити».

«Війна на папері і реальна війна – це різні речі. На реальній війні гинуть реальні люди. Справжні люди стоять на передовій і справжні люди сидять у цих машинах. Справжні тіла розриваються на шматки від вибухівки. Я казав, що це займе шість, вісім, 10 тижнів, це буде дуже важко. Це буде дуже довго і дуже, дуже криваво. І ніхто не повинен мати жодних ілюзій щодо цього», – відзначив Міллі.

Співрозмовники телеканалу CNN 22 червня також висловили думку, що початковий етап українського контрнаступу поки що «не виправдовує очікувань» країн Заходу, а російські військові виявилися компетентнішими, ніж передбачалося.

Українська влада та командування визнають, що війська просуваються повільніше, ніж очікувалося, але наголошують, що впевнені в успіху наступу. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наступ – «це не голлівудський фільм», оскільки «на карту поставлено життя людей».

Раніше цього тижня в Міністерстві оборони України повідомили про звільнення села Рівнопіль на Донеччині. Це вже девʼятий населений пункт, звільнений ЗСУ в червні.