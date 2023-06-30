Залужний злиться: чого не вистачає Силам оборони України для пришвидшення наступу

«Повільніше, ніж очікувалося» без літаків F-16 і танків Leopard

Валерій Залужний заявив, що його «злять» слова про те, що український контрнаступ триває «повільніше, ніж очікувалося» і додав, що кожен звільнений метр землі українським військам «дається кров’ю».

Чого не вистачає Силам оборони України для пришвидшення контрнаступу?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Вибухи в Бердянську та можливий теракт Росії на Запорізькій АЕС

Українська розвідка вказує, що окупанти масово їдуть зі станції, натомість в місцевій ОВА кажуть про звичайну ротацію.

Що там відбувається насправді та як Україна готується до можливих провокацій на атомному об'єкті? На ці питання відповість секретар РНБО Олексій Данілов.

Яке продовження пригожинського «лебединого озера»

В американському інституті вивчення війни припускають, що Кремль, ймовірно має намір взяти групу «Вагнер» під свій повний контроль, хоча до кінця неясно, чи ухвалила російська влада це рішення остаточно. Як це вплине на ситуацію на фронті?

Трамп вже пропонує віддати українські території

Дональд Трапм пропонує Україні віддати частину територій Росії заради миру. Що означають такі заяви, враховуючи президентські амбіції Трампа?

АРМА. Арешт нардепа Сергія Алєксєєва. Що за цим?

СБУ затримала чинного народного депутата, від партії «Європейська Солідарність» Сергія Алєксєєва, який, за версією слідства, вимагав 50 тисяч доларів від громадянина Німеччини. У партії Петра Порошенка заявляють про політичний тиск. Що відбувається насправді?

Попри критику з боку громадських організацій та застереження з боку послів країн G7, кабінет міністрів України призначив Олену Думу головою Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів (АРМА). Що це означає?