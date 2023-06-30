«Може бути президент, а може бути офіцер». Кого і коли покарають за катастрофу на Каховській ГЕС?

Хто з російських військових може бути причетним до руйнування греблі Каховської ГЕС і де вони зараз перебувають? Чи складно буде розслідувати ці події і хто має понести за них відповідальність, крім безпосередніх виконавців? Чому країни Заходу критикують за «недостатню реакцію» і які це може мати наслідки? Про все це – в матеріале проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми» та агенції «Слідство.Інфо» ідентифікували російських військових та їхніх командирів , які контролювали Каховську ГЕС і перебували там у ніч, коли сталося руйнування греблі. Також журналісти отримали ексклюзивні перехоплення розмов, що відбувалися між російськими військовими тієї ночі.

, і перебували там у ніч, коли сталося руйнування греблі. Також журналісти отримали ексклюзивні перехоплення розмов, що відбувалися між російськими військовими тієї ночі. Відповідно до повідомлень Головного управління розвідки та Офісу президента України, позиції на ГЕС та поруч із нею облаштували бійці 205-ї окремої мотострілецької «казачої» бригади Сухопутних військ РФ. Журналісти зазначили, що цей факт підтверджували і російські «воєнкори».

Розслідувачам вдалося поіменно встановити низку російських військових цієї бригади, які безпосередньо контролювали Каховську ГЕС . У встановленні їхніх осіб стали в пригоді відео, які на греблі та у приміщеннях ГЕС знімали російські пропагандистські медіа – попри те, що бійці ховали обличчя у балаклавах.

. У встановленні їхніх осіб стали в пригоді відео, які на греблі та у приміщеннях ГЕС знімали російські пропагандистські медіа – попри те, що бійці ховали обличчя у балаклавах. Беручи до уваги перехоплення розмов військових 205-ї бригади у ніч знищення греблі, російські окупанти тоді готувалися діяти за «командою». Причому саме в той час, коли у чаті міста Нова Каховка жителі почали повідомляти про вибухи та незрозумілий шум , сказано у матеріалі розслідувачів.

, сказано у матеріалі розслідувачів. З контексту розмови випливає, що сталися дві важливі події. Перша: російські військові готувалися щось виконати «за командою». Друга: у розумінні російського військового, який, судячи з розмови, під час вибуху перебував на греблі або поруч із нею, сталося «ЧП» (тобто надзвичайна подія).

Хто перебував на станції?

Журналіст-розслідувач програми «Схеми» Георгій Шабаєв розповів «Новинам Приазов’я», кого вдалося встановити з командирів 205-ї російської бригади.

За його словами, після підриву Каховської греблі почали з’являтися повідомлення про тих, хто начебто під час руйнації перебував на Каховській ГЕС. Зокрема називалося ім’я підполковника Едуарда Шандури, який начебто командував 205-ю окремою мотострілецькою бригадою, постійний пункт дислокації якої – це Будьонновськ Ставропольського краю.

«Проте, як нам вдалося з’ясувати, і шляхом ідентифікації військових, і шляхом отримання інформації від джерел в розвідці, то насправді командував 205-ю бригадою на момент підриву не Едуард Шандура, а Роман Тітов. Причому Роман Тітов – доволі відома людина, це полковник який з 2016 року ще був відомий. Про нього опублікувало інформацію ГУР, що він брав участь у різних каральних операціях у складі так званих «ДНР», «ЛНР» (підтримувані Росією збройні угруповання – ред.). У нього був позивний «Демонов» Роман Борисович через ті методи, які він застосовував, коли керував підлеглими», – розповів розслідувач, зазначивши, що у Тітова є судимість.

«Ідентифікували військових РФ»

Журналістам вдалося отримати списки бійців 205-ї бригади станом на серпень 2022 року. Деякі з цих військових могли бути причетними до встановлення вибухових пристроїв на Каховській ГЕС, каже Шабаєв. Також розслідувачам вдалося ідентифікувати тих, хто безпосередньо перебував на станції.

Саперів нам вдалося ідентифікувати, попри те, що під час нагородження вони були у балаклавах

«Це були військові, яких нагороджували за те, що вони начебто проводили роботи з розмінування певних територій і нагороджували їх одразу в парку слави у Новій Каховці. Якщо не помиляюсь, цей парк розташований за 2 км від самої греблі. Тому, власне, і цих саперів нам вдалося ідентифікувати, попри те, що під час нагородження вони були у балаклавах», – зазначив він.

Обличчя російських військових, що перебували на Каховській ГЕС, впізнав також один зі співробітників станції, який працював там під час окупації, розповідає журналіст.

«Це є ще одним підтвердженням, що ми розкрили тих людей, які не просто служили у 205-й бригаді, але й перебували не просто в тому районі Каховської ГЕС, а саме на греблі. Ми думаємо, що це не останнє розслідування з цього циклу. Можливо, нам вдасться ідентифікувати ще військових, тому що дуже важливо отримати інформацію про тих, хто саме підривав (греблю – ред.), хто саме це робив, хто давав команду», – підкреслив розслідувач.

Він зауважив, що зараз російські військові не спілкуються з журналістами так, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Вони або взагалі не беруть слухавку, або самі намагаються ставити запитання, каже журналіст. За його даними, зараз 205-та бригада Сухопутних військ Росії так само перебуває на лівобережній Херсонщині.

Бійці 205-ї бригади просять небайдужих росіян зібрати їм гроші на купівлю транспортних засобів, тому що їхні затоплені

«Ми бачили численні публікації «ВКонтакте», коли бійці 205-ї бригади просять небайдужих росіян зібрати їм гроші на купівлю транспортних засобів, тому що їхні транспортні засоби були затоплені в результаті, як вони самі кажуть у цих повідомленнях, підриву ГЕС», – поділився Шабаєв.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Стримана реакція Заходу»

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 6 червня заявив, що Росія відкидає звинувачення у підриві Каховської ГЕС. Він зазначив, що до цього начебто причетна Україна, яка у такий спосіб нібито хоче позбавити окупований Крим води.

6 червня заявив, що Росія відкидає звинувачення у підриві Каховської ГЕС. Він зазначив, що до цього начебто причетна Україна, яка у такий спосіб нібито хоче позбавити окупований Крим води. Голова Європейської Ради Шарль Мішель 6 червня на своїй сторінці у твітері написав, що шокований «безпрецедентною» атакою військових РФ. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг після руйнування Каховської ГЕС заявив, що це ставить під загрозу життя тисяч цивільних українців і завдає серйозної шкоди довкіллю: «Це обурливий акт, який вкотре демонструє жорстокість війни Росії в Україні», – додав Столтенберг.

6 червня на своїй сторінці у твітері написав, що шокований «безпрецедентною» атакою військових РФ. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг після руйнування Каховської ГЕС заявив, що це ставить під загрозу життя тисяч цивільних українців і завдає серйозної шкоди довкіллю: «Це обурливий акт, який вкотре демонструє жорстокість війни Росії в Україні», – додав Столтенберг. Очільник МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі своєю чергою заявив, що давати «будь-яку змістовну оцінку деталям ще занадто рано», але єдина причина, чому це сталося, – «неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну».

своєю чергою заявив, що давати «будь-яку змістовну оцінку деталям ще занадто рано», але єдина причина, чому це сталося, – «неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну». Речниця адміністрації президента США Карін Жан-П’єр під час брифінгу 8 червня зауважила, що дамба Каховської ГЕС «була під контролем Росії» після повномасштабного вторгнення до України, тож «Росія несе відповідальність за руйнування, спричинені війною».

під час брифінгу 8 червня зауважила, що дамба Каховської ГЕС «була під контролем Росії» після повномасштабного вторгнення до України, тож «Росія несе відповідальність за руйнування, спричинені війною». Натомість президент України Володимир Зеленський вважає, що реакція світу на знищення Каховської ГЕС була недостатньою. Зокрема, про це він зазначив у телефонній розмові з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо , яка відбулася 25 червня. За словами президента, «така реакція світу дає окупантам змогу готувати теракт із витоком радіації на Запорізькій АЕС».

вважає, що реакція світу на знищення Каховської ГЕС була недостатньою. Зокрема, про це він зазначив у телефонній розмові з прем’єр-міністром Канади , яка відбулася 25 червня. За словами президента, «така реакція світу дає окупантам змогу готувати теракт із витоком радіації на Запорізькій АЕС». 22 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає сценарій терористичного акту «з викидом радіації» на окупованій Запорізькій атомній станції. За його словами, російські військові підготували все потрібне для цього. Днями керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували окуповану Запорізьку АЕС. 21 червня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що його представники не помітили жодних мін на водоймі-охолоджувачі, хоча визнало, що російські війська замінували ділянки на території ЗАЕС та навколо неї.

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що реакція країн Заходу була доволі стриманою і не була негайною.

Сумніви викликало те, що повінь завдала удару і по території, яку контролювали військові РФ

«Майже всюди на Заході відкинули відразу версію, яку просувала російська сторона – нібито цей підрив Каховської ГЕС, цієї дамби відбувся внаслідок українських обстрілів. Це суперечило інженерним оцінкам, і всі серйозні фахівці до цього казали, що це неможливо шляхом обстрілів – підірвати цю дамбу. Але сумніви викликало те, що повінь завдала удару і по території, яку контролювали військові РФ, зокрема по їхніх військових позиціях. Оце головне пояснення, чому на Заході одразу не підтримали версію про підрив», – вважає політолог.

«Простір для переговорів з РФ»

Країни Заходу визнали, що політично відповідальність за події на Каховській ГЕС несе Росія, каже він. Але для встановлення юридичних наслідків має бути проведене розслідування. Цей процес може бути схожий на справу щодо збитого боїнга МН17, зазначив Фесенко.

На Заході – правові держави. Там не працює політична доцільність, там працює правова логіка

«Відповідальність за це несе Росія, а хто саме несе відповідальність? Хто віддавав накази, якщо це підрив? Хто робив цей підрив? Це треба ще з’ясувати. Нам треба розуміти одну просту річ – ми прагнемо негайних дій, але не забуваймо, на Заході – правові держави. Там не працює політична доцільність, там працює правова логіка. Треба зібрати докази, а потім робити висновки. І основні висновки, юридичні, робить суд, а не політики», – наголосив політолог.

Він нагадав, що катастрофу з МН17 розслідували сім років. Приблизно так само буде і з Каховською ГЕС, переконаний Фесенко. Підтримка України з боку країн Заходу через події на Каховській ГЕС не змінилася. Втім, міжнародні партнери хочуть залишити хоча б невеликий простір для можливих переговорів з Росією, каже політолог.

«На Заході значна частина політиків побоюється, якщо зараз просто перейти до звинувачень і закрити канали для контактів і переговорів, то це не сприятиме нейтралізації майбутніх катастроф, а, на жаль, посилить ризики катастроф. Зараз при всіх проблемах навколо ЗАЕС туди ще має доступ МАГАТЕ, Захід теж – і через МАГАТЕ, і через різні способи спостереження. Вони спостерігають за ситуацією, а якщо зараз поставити тавро на Росії, сказати: «Все, ви винні заздалегідь», це не сприятиме уникненню ризиків на ЗАЕС. Скоріше, може просто зробити дії росіян ще більш відчайдушними, ризики можуть навіть зрости. Звідси така гнучка позиція Заходу», – пояснив політолог.

«МКС почав розслідування»

Україна передає до Міжнародного кримінального суду «всю необхідну інформацію» щодо руйнування російськими військами Каховської гідроелектростанції, йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора, опубліковану у телеграм-каналі відомства 6 червня. Згідно з повідомленням, генеральний прокурор Андрій Костін наголосив, що Україна готова співпрацювати з МКС та надавати докази, які збирають прокурори, для притягнення до відповідальності всіх винних у підриві Каховської ГЕС». «Росію треба зупинити», – заявив генпрокурор.

Експерт «Центру громадянських свобод», доктор політичних наук Михайло Савва зазначив, що реакція деяких європейських інституцій була «цілком адекватною». Зокрема, це стосується Міжнародного кримінального суду.

МКС не може сказати заздалегідь, хто є винним, хто є невинним, але він почав розслідування

«Міжнародний кримінальний суд почав розслідування. І це єдина правильна реакція. Він не може сказати заздалегідь, хто є винним, хто є невинним, але він почав розслідування, і це принципово важливо для України. Також немає ніяких претензій до реакції європейських інституцій, наприклад, Парламентської асамблеї Ради Європи. Депутати ПАРЄ визнали, що підрив ГЕС є воєнним злочином. До того ж, вони вказали на те, що саме Російська Федерація є винною в цьому злочині», – підкреслив він.

Савва впевнений, що розслідування Міжнародного кримінального суду буде мати результат. Він також вказує на те, що МКС засуджує не країни, а конкретних злочинців.

«Це може бути президент країни, це може бути конкретний офіцер, який це скоїв. В будь-якому випадку такий результат, я впевнений, буде. Може, нешвидко, тому що МКС не засуджує людей, які не є в залі суду. Потрібно знайти, потрібно отримати, потрібно привезти. Це може бути не завтра, але, я впевнений, це буде», – додав експерт.

«Це не був випадковий інцидент»

Колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим, юрист-міжнародник Борис Бабін зазначив, що відповідальність за скоєне має понести Росія як держава, а також індивідуально російські військові, які причетні до руйнування Каховської ГЕС.

«Перше – це вимір відповідальності держави-агресора – Російської Федерації. Це питання міждержавної відповідальності. Друге – це питання відповідальності конкретних осіб, які це вчинили. І це питання кримінальної відповідальності, зокрема, міжнародно-правової. І те, і те має абсолютно реальні перспективи», – каже Бабін.

На його думку, незалежно від того, хто надавав наказ зруйнувати греблю Каховської ГЕС та хто його виконував, РФ як держава є відповідальною за те, що сталося. Бабін також наголошує на тому, що це не випадковий інцидент.

Ви не можете випадково завести вибухівку у греблю ГЕС, а потім її випадково підірвати

«Як держава Російська Федерація порушила і відповідні норми міжнародного гуманітарного права, які забороняють атаку відповідних об’єктів. Також РФ порушила очевидно конвенцію з питань запобігання злочину геноциду. Це не був випадковий інцидент, ви не можете випадково завести вибухівку у греблю ГЕС, а потім її випадково підірвати. Це була спрямована акція. І ця спрямована акція, серед іншого, мала метою очевидне – затоплення лівобережної Херсонщини, знищення через таке затоплення місць традиційного проживання, українського, україномовного населення цих територій», – пояснив юрист-міжнародник.

За що можна покарати?

Бабін зазначив, що у міжнародному праві немає норми про екоцид, але є інші, за якими можна притягнути Росію до відповідальності.

«Є акти, які Росія порушила у вимірі екологічних норм. Як забруднювач і заподіювач лиха, вона має компенсувати відповідні збитки, і на рівні різних екосистем тут включаються норми не лише екологічного, але й морського права, якщо ми візьмемо акваторію Чорного моря і відповідні ризики для чорноморських екосистем», – пояснив він.

Індивідуальна відповідальність може бути покладена на російських військових щонайменше трьома способами, вважає експерт. По-перше, це національна українська юрисдикція. Він вказує на те, що є провадження, які порушені за такими статтями, як «екоцид» та «порушення законів та звичаї війни».

Третя країна також може порушити кримінальне провадження

«Кваліфікація, в принципі, вірна в цілому, і національні провадження мають актуальність. Далі я не виключаю того, що і в межах універсальної юрисдикції за воєнні злочини, і в межах наслідків шкоди, які понесли чорноморські держави, третя країна також може порушити кримінальне провадження і вести його щодо цих подій та конкретних осіб. А третій варіант – це Міжнародний кримінальний суд. Це окреме провадження у МКС і окремий епізод», – сказав Бабін.