Таки підрив? Висновки західних вчених про причини руйнування Каховської ГЕС

Хто і як зруйнував Каховську ГЕС? Які особливості побудови Каховської ГЕС? В якому стані була гідроспоруда до повного знищення? Радіо Свобода зібрало думки іноземних науковців з Science Media Centre та медіа про це.

Хто і як зруйнував Каховську ГЕС?

«Провина – чи то через крайню недбалість, чи через навмисне мінування – лежить прямо на Росії», – пише для Newsweek антропологиня та асистентка кафедри управління конфліктами при Державному університеті управління конфліктами, побудови миру та розвитку Кеннесо (США) Крістіна Гук. На думку науковиці, це переломна подія, яка означає, що росіяни використовують тактику випаленої землі і вчиняють геноцид.

Американське видання The New York Times у своєму матеріалі зазначає: за словами одного високопоставленого американського військового чиновника, імені якого не називають, Сполучені Штати виключили зовнішню атаку на дамбу, як-от ракета, бомба чи інший снаряд, і вважають, що вибух стався від одного або кількох зарядів, встановлених усередині дамби, швидше за все, російськими агентами.

Професор інженерії в Університеті Меріленду і член Національної академії інженерів Грегорі Бехер теж зауважив NYT, що масштаби руйнувань вказують на те, що вибухівку встановили глибоко в споруді.

«Якщо вони заклали вибухівку в машинній залі, це багато чого пояснює», – сказав професор Бехер. І додав, що потужний вибух там «просто розірвав би всю бетонну конструкцію».

У своєму іншому матеріалі The New York Times із посиланням на неназваного американського чиновника повідомило, що американські супутники зафіксували вибух на Каховській ГЕС у ніч проти 6 червня безпосередньо перед руйнуванням її греблі, за цими даними, інфрачервоні датчики зареєстрували тепловий спалах, який може вказувати на великий вибух.

Американська розвідка, згідно з публікацією, підозрює, що за руйнуванням греблі стоїть Росія, але не має достатніх доказів. Представник адміністрації США не виключив можливість того, що попередні пошкодження дамби або зростання тиску води могли сприяти обвалу, але, за його словами, американські чиновники вважають, що вибух був найімовірнішою причиною.

Професор Університету Ексетеру (Велика Британія) та завідувач профільного відділу (Tidal Engineering and Environmental Services) Кріс Бінні розповів, що зображення, які він бачив, показують два проломи з обох боків конструкції. За його словами, якби порушення було спричинене надмірним рівнем води вище за течією, був би лише один, тому природні причини вкрай малоймовірні.

Обстріл з боку України є дуже малоймовірним, оскільки для цього знадобилося б піднести потужну вибухівку близько до фундаментів

Спеціаліст із рідин та акустики в Лондонському університеті королеви Марії Ельдад Авітал звертає увагу на те, що на знімках видно точковий провал, який згодом переріс у значне обвалення дамби.

«Якщо це сталося в результаті вибуху, то, ймовірно, це зробили всередині, оскільки набагато легше пошкодити конструкцію зсередини, ніж ззовні», – зазначив Ельдад Авітал.

У матеріалі BBC професор фізичної географії в Університетському коледжі Лондона Марк Малліган висунув теорію, що Росія, яка контролює дамбу, навмисно допустила підвищення рівня води у водосховищі за нею, що зробило обвал більш імовірним і більш вражаючим.

А професор інженерії та експерт з вибухових речовин з Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн Нік Глумак розповів, що, виходячи зі схем дамби та останніх зображень зруйнованого фундаменту, «мені важко зрозуміти, як щось інше, крім внутрішнього вибуху в проході, може пояснити пошкодження».

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

СБУ опублікувала перехоплену розмову, як стверджується, двох російських військових: вони розповідають, що Каховську ГЕС підірвала російська диверсійна група. А співробітники норвезького дослідницького центру NORSAR зафіксували сигнали вибуху у ніч руйнування греблі Каховської ГЕС.

Численні експерти вже заявили, що руйнування дамби відбулося, найімовірніше, через закладення великої кількості вибухівки на ГЕС, яку контролюють війська РФ.

Особливості побудови Каховської ГЕС

Старший викладач факультету архітектури та будівництва Університету Бата Мохаммед Хейдарзаде порівнює Каховську греблю з найбільшою греблею Великої Британії – Кілдер, що у Нортумберленді. За його словами, місткість Каховського водосховища – приблизно 18 мільярдів кубометрів, а це у 90 разів більше за греблю у Великій Британії.

Науковець пояснює, що за останні кілька десятиліть кілька разів насипні дамби швидко руйнувались. Такою є і дамба Каховської ГЕС. Така дамба переважно складається з гравію та каменю з глиняним ядром посередині як водонепроникним елементом.

«На жаль, ці типи дамб надзвичайно вразливі, і зазвичай їх швидко змиває у разі часткового прориву. І це є причиною того, що дамбу вже повністю розмило», – розповів науковець.

Стан гідроспоруди до повного руйнування

Ще до руйнування дамби у ній були пошкодження – це зауважує спеціаліст із рідин та акустики в Лондонському університеті королеви Марії Ельдад Авітал.

«Ця дамба вже була пошкоджена внаслідок попередніх військових дій. Шлюзи не працювали належним чином, тому вода водосховища вже йшла через верхню частину дамби, а не через водоскиди, як передбачалося, і таким чином послаблювала дамбу (дамбу було побудовано на початку 1950-х років)».

Професор фізичної географії в Університетському коледжі Лондона Марк Малліган теж сказав BBC , що на структуру гідроспоруди могли вплинути бойові дії в цьому районі: «Залишається ймовірним збій конструкції внаслідок впливу ранніх пошкоджень, пов’язаних із війною».

Видання New York Times цитує експертів, на думку яких, гідроелектростанція зазнала ушкоджень внаслідок військових дій до обвалення, але вони сумніваються, що цих попередніх пошкоджень було достатньо, щоб зруйнувати дамбу.

Якими будуть наслідки від підриву дамби?

Вода

Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище.

Професор Кардіффського університету Роджер Фальконер зазначив Science Media Centre, що руйнування Каховської ГЕС вплине на рівень ґрунтових вод: «Зниження рівня води у верхній течії незмінно вплине на рівень ґрунтових вод, особливо поблизу річки. Потенційні ризики майбутніх рівнів забруднення можуть зрости вниз за течією».

Доцент кафедри географії та екології Херсонського державного університету Ігор Котовський в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, що на води пониззя Дніпра, як-от у селах Львове, Тягинка, Садове, Білозерка, Станіслав, вплинули води підтоплення, забруднені хімічними речовинами. Тож цю воду наразі не можна використовувати для господарських потреб.

Доцент кафедри цивільної та гуманітарної інженерії університету Ворика Модупе Джімо розповів Science Media Centre, що руйнування дамби Каховської ГЕС завдасть шкоди соціально-економічній структурі регіону та призведе до значного дефіциту води в певних районах: «Цей акт має далекосяжні наслідки для України, ширшого регіону та глобального ландшафту. Гідроелектростанції відіграють вирішальну роль у забезпеченні сталої та чистої енергії».

Журналісти Радіо Свобода одразу після руйнації ГЕС повідомляли про ускладнений доступ до питної води на деяких територіях півдня України.

Президент України Володимир Зеленський 9 червня повідомив, що через руйнування греблі Каховської ГЕС у багатьох містах і селах значно ускладнений доступ до питної води. За його словами, проблема виникла для сотень тисяч людей.

9 червня повідомив, що через руйнування греблі Каховської ГЕС у багатьох містах і селах значно ускладнений доступ до питної води. За його словами, проблема виникла для сотень тисяч людей. 10 червня заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс в інтерв’ю Associated Press, опублікованому 10 червня, заявив, що через руйнування Каховської ГЕС без питної води в Україні залишилися майже 700 тисяч людей на підконтрольних Україні і на окупованих Росією українських територій.

Жертви

Внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції, станом на 20 червня відомо про загибель 21 людини: «5 – через прицільні постріли росіян», повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За день до того він повідомляв про 31 зниклого безвісти і «14 потопельників» серед загиблих.

Російське державне агентство ТАСС заявило 22 червня про 46 загиблих внаслідок «прориву ГЕС», не уточнюючи, про які саме райони йдеться.

Видання Reuters 18 червня повідомило, що в окупованому місті Гола Пристань почали знаходити тіла місцевих жителів, загиблих внаслідок затоплення. Коли вода почала спадати, комунальники й волонтери вирушили забирати тіла.

Водночас ООН 18 червня повідомила, що Росія досі не надала їй доступ до окупованих районів Херсонщини, які постраждали внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС.

Сільське господарство