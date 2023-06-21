«Почали збирати тіла». Олешки і Гола Пристань після затоплення: чому Росія не пускає туди ООН

Чому Росія не допустила місію ООН на лівобережну частину Херсонщини для допомоги місцевому населенню? Як жителі окупованого регіону рятуються від наслідків затоплення? Що відомо про гуманітарну ситуацію в Олешках і Голій Пристані? Чи можуть міжнародні організації вплинути на Росію у питанні війни з Україною? Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Росія досі не надала Організації Об'єднаних Націй доступу до окупованих районів Херсонщини, які постраждали внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС. Про це 18 червня повідомила пресслужба ООН із посиланням на заяву гуманітарної координаторки Організації в Україні Деніз Браун. За її словами, російський уряд поки що відхилив звернення ООН щодо доступу до лівобережної частини Херсонщини, але Організація продовжить працювати над його отриманням. Браун закликала російську владу діяти згідно зі своїми зобов’язаннями відповідно до міжнародного гуманітарного права.

За її словами, російський уряд поки що відхилив звернення ООН щодо доступу до лівобережної частини Херсонщини, але Організація продовжить працювати над його отриманням. Браун закликала російську владу діяти згідно зі своїми зобов’язаннями відповідно до міжнародного гуманітарного права. 18 червня в ДСНС України повідомили, що на півдні внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції залишається підтопленим 41 населений пункт: шість – на території Херсонщини, яка контролюється владою України, і 17 на окупованій території.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 19 червня в ефірі телемарафону розповів, що на звільненій частині регіону через підтоплення загинули 15 людей, 20 поранені, зниклими безвісти вважається 31 людина, з них двоє – це діти . Ситуація на лівому березі, за словами Прокудіна, критична. Люди опинилися у водяній пастці, каже очільник ОВА.

19 червня в ефірі телемарафону розповів, що на звільненій частині регіону через підтоплення загинули 15 людей, 20 поранені, . Ситуація на лівому березі, за словами Прокудіна, критична. Люди опинилися у водяній пастці, каже очільник ОВА. Видання Reuters 18 червня повідомило, що в окупованому місті Гола Пристань почали знаходити тіла місцевих жителів, загиблих внаслідок затоплення. Коли вода почала спадати, комунальники й волонтери вирушили забирати тіла.

Призначений Росією голова так званого уряду окупованої частини Херсонської області Андрій Алексєєнко 18 червня у своєму телеграм-каналі повідомив, що кількість загиблих від затоплення регіону становить 35 осіб.

Олешки: «люди не встигали вилізти на дахи»

В окупованих Олешках та деяких населених пунктах громади вода відступила, повідомив 19 червня в ефірі «Апостроф ТВ» міський голова Євген Рищук. Він розповів, що напередодні російське МНС почало збирати тіла людей із затоплених будинків. За словами Рищука, багато людей залишилися без документів. А відновити можна лише російські паспорти.

Політолог із Херсона Дементій Білий розповів «Новинам Приазов'я», що зі слів жителів Олешок та їхніх родичів, ситуація у місті трагічна. Багато людей загинули у перші дні після знищення Каховської ГЕС, каже він.

Залишаються люди похилого віку, маломобільні, хворі

«В Олешках переважно залишилися маломобільні люди. Тобто, всі, хто міг виїхати – молоді, активні, які бажали змін, або навіть, хто боявся постійних обстрілів і бойових дій, які тривають вже багато місяців, вони виїхали за межі Олешок. Залишаються люди похилого віку, маломобільні, хворі.

І коли почався потоп, це для них була справжня трагедія. Багато розповідають про те, що люди не могли навіть вилізти на свої дахи, і вони гинули. Це те, що ми можемо дивитися в повідомленнях жителів Олешок та їхніх родичів», – поділився Білий.

Політолог розповів, що, за його інформацією, представники російських окупаційних сил проводять обходи будинків в Олешках і вимагають, щоб власники цих будинків писали кількість загиблих там людей на кожному паркані.

Для російських окупантів жителі Олешок та лівобережжя – це є ворожий елемент

«Вони (окупанти – ред.) всіх називають «ждунами» – людей, які чекають українську владу, чекають українського визволення. Більшість з них відмовляється від отримання російських паспортів. Тому для російських окупантів жителі Олешок та лівобережжя – це є ворожий елемент. Вони ставляться до них як до рабів, до тих, кого просто треба рахувати, не треба їх визволяти. В перші ж дні повідомляли, що російські окупанти відмовлялися від здійснення евакуаційних заходів. Вони навіть забороняли евакуацію, яку намагалися організувати місцеві волонтери, не випускали людей, оголосили про карантин», – стверджує херсонець.



Білий додав, що на лівобережній Херсонщині у перші дні затоплення окупаційна адміністрація не проводила евакуацію населення, але пізніше почала організовувати обмежені евакуаційні заходи й допускати туди волонтерів.



З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Загиблих більше, ніж кажуть»

Жителька Олешок, яка зараз живе на підконтрольній владі України території, розповіла «Новинам Приазовʼя», як її родичі виїхали з міста після затоплення. Імені та прізвища жінка просить не називати з міркувань безпеки.

Все дуже швидко було, ми живемо біля річки, вода дуже-дуже швидко прибувала

«Їхали через Крим, через Росію, Латвію і на Польщу. Все залишилося, все затоплено, нічого немає. У нас два будинки – наш з чоловіком і батьків, все затоплено. Все дуже швидко було, ми живемо біля річки, вода дуже-дуже швидко прибувала, і в останні хвилини вони вилазили на горища, сиділи, чекали на горищі. Ми дзвонили в МЧС, куди ми тільки не дзвонили, їх ніхто не міг забрати. МЧС російське казало, що заберуть, але опівночі їх забрали сусіди, коли вже вода доходила до даху», – поділилась співрозмовниця.



Жінка припускає, що кількість загиблих в Олешках може бути більшою, ніж про це повідомляє окупаційна адміністрація.

Вода приходила зі швидкістю звука

«Я думаю, дуже велика, тому що тільки на нашому кутку, де затоплені будинки, було двоє загиблих. А там далі не можу вам сказати, бо ми точно не знаємо. Вода дуже-дуже швидко прибувала. Люди просто думали, що прийде вода до метра, а вода приходила зі швидкістю звука, а якщо у нас хата, я не знаю, скільки метрів, то у нас її повністю покрило», – зазначила жителька Олешок.



За її словами, багато людей, будинки яких затопило, залишаються в Олешках.

«В нас дуже багато знайомих виїхало, врятувалися. В мене там досі бабуся сидить, дідусь. У нас багато родичів, в яких ще будинки не повністю затопило, то вони продовжують там перебувати. Зараз везуть туди продукти з Криму. Перші дні, звісно, було страшно, тому що ніхто нічого не підвозив, харчі потопилися і було дуже важко. Підвозять, але ціни завеликі, мої дід з бабою, вони пенсіонери, вони не можуть собі дозволити купити ліки, тому що ціни попіднімали дуже-дуже високо», – жаліється жінка.

«Тіла вівозять в невідомому напрямку»

Голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков розповів «Новинам Приазов'я», що відомо про наслідки затоплення у місті Олешки.

«По Голій Пристані та по Олешках ситуація дуже важка. Люди можуть сподіватися там тільки на своїх сусідів, бо окупанти продовжують ігнорувати заклики про допомогу. Вони продовжують це просто фільмувати для своїх пропагандистських каналів, коли вони щось роблять. Вони роблять одну годину, це стосується і відкачки води, і допомоги з евакуацією, з допомоги надсиланням якихось продуктів і їдуть собі й нічого такого важливого не роблять», – стверджує посадовець.

Він припускає, що кількість жертв, зокрема загиблих, може бути дуже великою. Однак українська влада не може це зафіксувати, оскільки не має доступу до цієї території через російську окупацію.

«Все, що ми можемо отримати це кількість загиблих з лікарні, поки що це по Олешках – близько 11, стільки ж приблизно і по Голій Пристані», – сказав Толоконніков.

Речник розповів, що окупанти ігнорують заклики місцевих жителів про те, що треба пройтися по домівках і розбирати завали, бо під завалами можуть бути загиблі.

Всі тіла, які вони знаходять, вони пакують у чорні мішки й вивозять в невідомому напрямку

«Їм це не цікаво, всі тіла, які вони знаходять, вони пакують у чорні мішки й вивозять в невідомому напрямку, кажуть, що вони їх везуть на Каланчак. Ніхто не може порахувати, скільки саме тіл людей родичі привозять до лікарні, вони ставлять будь-який діагноз причини смерті, але не утоплення для того, щоб не фіксувалися жертви саме їхнього теракту, щоб як завжди сховати свої злочини», – зазначив представник ОВА.

За його словами, у Голій Пристані аналогічна ситуація.

«Там немає ні світла, ні води. Також немає і мобільного зв’язку, окупанти не поспішають відновити щось, це їм не цікаво. В будинки, які полишили люди, які евакуювалися, вода відійшла, окупанти назад селяться. Ще вони продовжують красти, вивозити награбоване з цих будинків. Тобто в принципі вони поводять себе, як завжди», – повідомив Толоконніков.

Станом на 20 червня рівень води у затоплених частинах Голої Пристані становив від 50 см, повідомила міська військова адміністрація у своєму телеграм-каналі. За даними МВА, залишаються підтопленими більшість будинків в селах Кардашинка та Кохани. На вулицях затоплених частин громади так і залишаються трупи тварин та домашньої худоби, які загинули внаслідок руйнування Каховської ГЕС.

Окупаційна влада повідомляє, що в Олешківській громаді вода майже зійшла – зараз вона залишається лише у низинах. А у населених пунктах Голопристанського округу води ще багато – це саме місто, а також Кохані, Велика та Мала Кардашинки, район дач. «Усі сили МНС та комунальників кинуто на відкачування каналізаційних станцій та об'єктів водопостачання, а також підстанцій. Щоб швидше подати людям світло та воду. За 20 червня вдалося підключити до енергопостачання 3 п'ятиповерхівки в Олешках та 5 багатоквартирних будинків у Гопрах (Гола Пристань)», – сказано в повідомленні представника окупантів Андрія Алексєєнко.

Чому РФ не пускає ООН на лівий берег?

Експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв зазначив, що Росія не допускає представників ООН на лівобережну частину Херсонщини, оскільки розуміє, що це територія гуманітарної та техногенної катастрофи.

Росіяни чудово розуміють, що відбувається, чому це відбувається і хто насправді в цьому винний

«Це територія, де було скоєно екоцид, причому скоєно руками РФ, російськими солдатами, які підірвали Каховську ГЕС. Згадаймо, що Сальдо – гауляйтер по суті Херсонщини зі сторони росіян казав? Що «ніхто не запитував евакуацію в перші дні». Хоча на той момент вже казали про тисячі людей, яких рятували саме українці навіть з окупованої території. Росіяни чудово розуміють, що відбувається, чому це відбувається і хто насправді в цьому винний. Просто для них це норма, для них це ок, для них це частина їхнього життя та частина перемоги», – сказав він «Новинам Приазовʼя».



Експерт вважає, що «ООН – це організація, яка непридатна для розв'язання проблем у сучасному світі, оскільки вона не має ні засобів впливу, ні повноважень».

«Річ у тому, що це не, тому що ООНівці такі погані і вони не вміють нічого робити. Просто сама структура ООН, яка формувалася в кінці Другої Світової війни. Вона фактично формувалася в той момент, коли весь світ був об’єднаний однією метою й одним розумінням того, що і як треба робити з цим світом. Тоді всі чітко розуміли, що не може бути якихось відступів від продемократичної моделі світобудови й не може бути жодних відступів від того, щоб разом працювати заради досягнення спільної мети», – нагадав експерт.

«Ніхто не може вплинути на РФ»

На думку Краєва, ООН займаючись економічними, гуманітарними й соціальними питаннями була вкрай ефективною. Але не в ситуації, коли справа стосується безпеки, політичних питань, поглядів держав на власні національні інтереси. Миротворчі місії, які запроваджувала ООН, щоб вирішити військові конфлікти, здебільшого були неефективні, розповідає експерт.

«Миротворчих місій було десятки з залученням сотень тисяч спеціалістів та десятків мільярдів доларів фінансування. Яка з них кінець кінцем принесла повноцінний результат? Фактично жодна», – стверджує Краєв.

Виключення Росії зі складу ООН також не вирішить проблему результативності цієї організації, переконаний він і вказує на те, що в статуті організації немає пункту, який регулює питання виключення держави.

По суті, по букві закону, ми не можемо виключати Росію, але по духу закону, по духу цього статуту, ми можемо це зробити

«Тобто держави виключно можуть самі виходити з ООН. Але при цьому в статуті є дуже цікавий пункт, який каже, що будь-які питання, які чітко не прописані в даному статуті, вирішуються голосуванням Генасамблеї. По суті, по букві закону, ми не можемо виключати Росію, але по духу закону, по духу цього статуту, ми можемо це зробити. Тому насправді це абсолютно нормальний шлях, але чи змінить це інституційні, структурні проблеми з ООН? Я дуже сумніваюсь», – пояснює експерт.

Жодна міжнародна організація зараз не може вплинути на Росію у питанні війни з Україною, додав Краєв. Він впевнений, що «на Росію може впливати тільки сила».