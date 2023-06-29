У Запорізькій області провели тренування на випадок аварії на ЗАЕС

У Запорізькій області за «максимального наближення до реальних умов» провели масштабні спеціальні тренування з цивільного захисту на випадок можливої надзвичайної ситуації на Запорізькій атомній електростанції, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Для відпрацювання спільного алгоритму дій щодо швидкої локалізації можливих наслідків аварії на ЗАЕС та контрзаходів по захисту населення залучено працівників ОВА, місцевого самоврядування, ДСНС, правоохоронців та спеціальних служб. Двоетапні тактико-практичні навчання дали можливість відпрацювати алгоритм дій кожного суб’єкта. Скоординували черговість дій, у тому числі евакуацію вразливих категорій», – написав Малашко у телеграмі 29 червня.

Він заявив, що влада готова «швидко реагувати на можливі виклики», і наголосив, що ситуація на ЗАЕС – стабільна, і наразі загрози немає.

22 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає сценарій терористичного акту «з викидом радіації» на окупованій Запорізькій атомній станції. За його словами, російські військові підготували все потрібне для цього.

Днями керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували окуповану Запорізьку АЕС.

21 червня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що його представники не помітили жодних мін на водоймі-охолоджувачі, хоча визнало, що російські війська замінували ділянки на території ЗАЕС та навколо неї.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.

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