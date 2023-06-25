Російські війська перекинули заряджену вибухівкою техніку до чотирьох енергоблоків ЗАЕС – Буданов

Росія «завершила підготовку до атаки на Запорізьку атомну електростанцію», зазначив голова української розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю The New Statesman.

Буданов попередив, що «басейн-охолоджувач заводу замінований російськими військами».

Він пояснив, що без охолодження ядерні реактори «можуть розплавитися за період від десяти годин до 14 днів». Буданов вважає, що «Росія зможе підвищити напругу в лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії в нижній частині цього періоду часу».

Також українській військовій розвідці вдалося встановити, що «російські війська перекинули заряджену вибухівкою техніку до чотирьох із шести енергоблоків». Невідомо, чи Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) отримало доступ до цих блоків під час свого візиту 15 червня.

Буданов висловив упевненість в тому, що план РФ щодо підриву Запорізької АЕС «розроблений і затверджений».

Глава розвідки пояснив, що є дві можливості при яких відбудеться підрив ЗАЕС:

«Перша – підірвати електростанцію, якщо сили РФ будуть вибиті з лівого берега Дніпра. Тоді Росія створить зону знищення та відчуження, щоб запобігти просуванню українських військ. За його словами, дана стратегія також може слугувати погрозою не наступати на російські позиції».

«Друга можливість полягає в тому, що Росія використає ядерну катастрофу як «профілактичний захід». Метою в цьому випадку буде намагання зупинити наступ ЗСУ до його початку і заморозити лінію зіткнення в тому вигляді, в якому вона є».

Президент України Володимир Зеленський 22 червня заявив, що Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС – найбільшій атомній електростанції в Європі, і Київ передав ці дані країнам-партнерам. У Кремлі традиційно заперечили звинувачення і назвали цю заяву «черговою брехнею».

Днями керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували окуповану Запорізьку АЕС.

«ЗАЕС було додатково заміновано, заміновано саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, то ймовірність того, що будуть значні проблеми», – наголосив він.

21 червня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що його представники не помітили жодних мін на водоймі-охолоджувачі, хоча визнало, що російські війська замінували ділянки на території ЗАЕС та навколо неї.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.