Загроза надзвичайної ситуації на ЗАЕС. У МВС закликають не панікувати і кажуть, що спеціалісти готові

Після повідомлень про можливий теракт на Запорізькій АЕС міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що спеціалісти готові до різних сценаріїв розвитку подій, і закликав людей не допускати паніки.

«Щодо загрози надзвичайної ситуації на ЗАЕС. Без емоцій про головне: ми пильно стежимо за радіаційним фоном; техніка готова, спеціалісти готові до різних сценаріїв розвитку подій; на випадок надзвичайної ситуації ми вже розгорнули роботу відповідних штабів», – написав він у телеграмі.

Міністр повідомив, що найближчими днями проведуть навчання з розгортанням санітарних блокпостів та відпрацювання обставин, які можуть виникнути в разі надзвичайної ситуації на ЗАЕС.

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Клименко закликав людей не панікувати і нагадав основні правила безпеки у разі надзвичайної ситуації:

не виходити на вулицю;

у помешканні зачинити вікна та перекрити вентиляцію;

обов’язково стежити за офіційними повідомленнями ДСНС, поліції та місцевої влади.

Президент України Володимир Зеленський 22 червня заявив, що Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС – найбільшій атомній електростанції в Європі, і Київ передав ці дані країнам-партнерам. У Кремлі традиційно заперечили звинувачення і назвали цю заяву «черговою брехнею».

Днями керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували окуповану Запорізьку АЕС.

«ЗАЕС було додатково заміновано, заміновано саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, то ймовірність того, що будуть значні проблеми», – наголосив він.

21 червня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що його представники не помітили жодних мін на водоймі-охолоджувачі, хоча визнало, що російські війська замінували ділянки на території ЗАЕС та навколо неї.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.