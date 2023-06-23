Йдеться про ядерний шантаж – Юсов про ймовірну підготовку РФ теракту на ЗАЕС

Росія посилює тиск на Україну та світ через мінування Запорізької АЕС, таким чином російське керівництво займається ядерним шантажем, заявив в ефірі Радіо Свобода представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За словами Юсова, інформація щодо замінування на ЗАЕС – підтверджена, і це відбувалося і раніше, проте зараз ці дії посилені.

«Сам факт такого обговорення: «чи може» – і є те, чого він (Путін – ред.) хоче досягнути. Тобто «ось дивіться, у мене ядерна бомба, що я буду з нею робити». Це і є ядерний шантаж і те, на що Путін розраховує», – заявив представник ГУР у коментарі програмі «Свобода Ранок».

«А що дасть йому (Володимиру Путіну – ред.) прийняття такого рішення? Якою буде реакція тих небагатьох режимів і країн, які нейтрально ставляться чи підтримують режим Путіна?», – додав Юсов.

Тим часом, Україна, заявив речник ГУР, обмінюється інформацією з партнерами і міжнародними структурами щодо ядерної безпеки. Про це він сказав, відповідаючи на запитання, чи ділиться українська розвідка даними щодо Запорізької АЕС.

Президент України Володимир Зеленський 22 червня заявив, що Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС – найбільшій атомній електростанції в Європі, і Київ передав ці дані країнам-партнерам. У Кремлі традиційно заперечили звинувачення і назвали цю заяву «черговою брехнею».

Днями керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували окуповану Запорізьку АЕС.

«ЗАЕС було додатково заміновано, заміновано саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, то ймовірність того, що будуть значні проблеми», – наголосив він.

21 червня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що його представники не помітили жодних мін на водоймі-охолоджувачі, хоча визнало, що російські війська замінували ділянки на території ЗАЕС та навколо неї.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.