Загроза аварії на ЗАЕС росте, МОЗ дає рекомендації щодо захисту від радіації: як не допустити диверсії Росії

Удар по Чонгарському мосту: яку мету переслідують ЗСУ?

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що пошкодження Чонгарському мосту порушить логістику постачання російських окупаційних сила на Півдні.

«Ми руйнуємо плани ворога... Зараз логістика буде підірвана, можливості поповнювати її будуть мінімізовані. Це має вплив не лише на моральний стан ворога, а й на матеріальний», – сказала Гуменюк.

Як руйнування мосту вплине на забезпечення російських сил та що про причини ураження кажуть представники окупаційної влади?

Як іде наступ ЗСУ?

Український прем'єр-міністр Шмигаль у Лондоні на конференції з відновлення України заявив, що для наступу потрібен час і закликав до терпіння. Західні джерела каналу СNN кажуть, що контрнаступальні операції України мають менший успіх, ніж очікували, а дії російської армії виявилися навпаки – більш компетентними. Яка ситуація на фронті?

Загроза аварії на ЗАЕС і радіаційного забруднення

Президент України Володимир Зеленський 22 червня заявив, що Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС – найбільшій атомній електростанції в Європі, і Київ передав ці дані країнам-партнерам. У Кремлі традиційно заперечили звинувачення і назвали цю заяву «черговою брехнею». На цьому тлі міністерство охорони здоров'я дало рекомендації про те, як можна захиститися від радіації.

Що вказує на те, що загроза аварії на ЗАЕС наростає? Хто насправді може зробити так, щоб ця загроза зникла?

Український «дальнобійний» безпілотник

Україна успішно застосувала засекречений безпілотник Укроборонпрому. Випробування показали, що він може летіти на 1000 кілометрів. Чи запускатимуть БПЛА по території Росії і чи є такі безпілотники – «пташками перемоги» для ЗСУ?