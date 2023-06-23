«ППО не прикриває»: як удар по Чонгарському мосту вплинув на настрої у Джанкої і всьому окупованому Криму

Як удар ЗСУ по Чонгарському мосту вплинув на ситуацію на окупованому Росією Кримському півострові? Про це розповів Радіо Свобода в ефірі програми Свобода Live розповів Денис Чистіков, заступник постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим.

– Пане Чистіков, окупаційна влада Херсонщини відреагувала, Сальдо гуляв по пошкодженому мосту. А як це вплинуло на настрої в окупованому Криму? І які заяви лунають від окупаційної влади півострова?

– Слід відзначити, що вони почали відразу заспокоювати місцеве населення. Оскільки вказані вибухи відразу призвели до хвилі негативу.

У першу чергу жителі Джанкою почали обговорюватися, що, мовляв, ППО має прогалини, що знову ж таки всі ракети досягнули цілей. І це викликає у них невдоволення і страх.

Частина саме родин в Джанкої – це родини військовослужбовців і службовців ФСБ

Треба розуміти, що частина саме родин в Джанкої – це родини військовослужбовців і службовців ФСБ, інших служб, які працюють у пунктах пропуску в Джанкої.

Вони також почали обговорювати інформацію про те, що тепер починають хвилюватися за своїх рідних, що знаходження на пункті пропуску є небезпечним.

У тому числі і перевізники, які працюють і містянами Джанкою, також рідні почали хвилювати , що буде надалі з ними.

Разом з тим, як зазначили наші військові, вони наносять саме удари по логістичних мережах російських військових, щоб обмежити їхні можливості з постачання зброї та живої сили для проведення так званої «СВО» в Україні

Колаборанти Херсонщини хвилюються: яким шляхом тепер утікати

Ще слід відзначити настрої населення на території колаборантів в Херсонській області, зокрема в Генічеському районі. Вони тепер усвідомлюють, що у них єдиний шлях, який був найближчим, фактично зараз не функціонуватиме.

Є ще шлях через Арабатську стрілку. Але російські військові забороняють їм переміщатися і використовують виключно з воєнною метою.

Тому, якщо виникне проблема, то колаборантам з Генічеського району тепер можна буде покидати окуповану частину Херсонської області лише через Армянськ, Красноперекопськ. А це певні складнощі і труднощі саме логістичні.

– Уточніть, це, виходить, два мости у Чонгарі? І вони обидва використовувалися чи один служив як резервний? І це був єдиний найшвидший шлях, у тому числі і постачання російської техніки, і російських військ на територію материкової України.

– Там поряд два мости знаходяться на КПВВ «Чонгар». Два автомобільні. Один старий, який фактично виведений з ладу, цілий, але вже має технічні проблеми. І щодо його експлуатації треба спочатку провести певні заміри.

Ми знаємо, чим закінчилася історія саме з Антонівським мостом і звільненням міста Херсона

Цей міст вивели з експлуатації саме через проблеми його функціонування. І по тому, і по тому були нанесені удари. І другий новий, який функціонував з 2014 року. І він отримав найбільші, як ми бачимо на відео і фото, пробоїни у своїй проїжджій частині.

Крім того, тут слід зазначити ще додатково щодо панічних настроїв. Оскільки саме так почалося звільнення Правобережжя України, саме з ударів по Антонівському мосту. І так само колаборанти приїжджали і знімали відео, що немає нічого небезпечного, це займе пару днів, тижнів на його відновлення. Але ми знаємо, чим закінчилася історія саме з Антонівським мостом і звільненням міста Херсона.

– Тоді, якщо це справді так і в Криму з цього приводу паніка, мабуть, у ці хвилини вже мають бути заповнені підступи до Керченського мосту у напрямку Росії. Після такого з Криму мають втікати. Чи не втікають?

– Тут слід відзначити, що вже колаборанти і громадяни Росії, які працювали на території тимчасово окупованого Криму, знайшли собі шляхи відходу. Зокрема відомі такі факти, що у п’ятницю після обіду великі черги на Кримському мосту. І в понеділок в першій половині дня також великі черги, але вже з території Краснодарського краю на територію Криму.

Колаборанти і громадяни Росії вже вивезли з Криму свої родини на територію Краснодарського краю

Оскільки колаборанти і громадяни Росії вже вивезли свої родини на територію Краснодарського краю, Ростовської області. І на вихідні вже їздять до них туди як би відпочивати і морально відходити. І повертаються на роботу.

Вони не можуть на даний час звільнитися. Так, був тренд про звільнення.

Але ми бачили по соціальних мережах інформацію, що зараз окупаційна адміністрація погрожує тим, хто хоче звільнитися або порушенням кримінальної справи або відразу мобілізацією і відправлення на так звану «СВО».

– А загалом, якщо, наприклад, атаки будуть (навіть після цієї атаки) в майбутньому на мости в Чонгарі повторюватися, початок яких процесів ви очікуєте в самому Криму?

– Що стосується Криму, то тут слід відзначити, що навіть після удару по Кримському мосту і появи такого сухопутного коридору ціни значно зросли на території тимчасово окупованого Криму, логістика збільшилася по кількості, по тривалості і почав з'являтися певний дефіцит продуктів харчування, дефіцит паливно-мастильних матеріалів.

Питання постає функціонування взагалі сухопутного коридору між Російською Федерацією і Кримом

І от, після удару представники окупаційної адміністрації відразу заявили, що дефіциту продуктів і нафтопродуктів на території тимчасово окупованого Криму немає, що вони, мовляв, забезпечать все у повному обсязі. Тобто вони розуміють, що буде перший удар саме по цінах і інфляція, саме продукти, нафтопродукти і ще також медикаменти.

Тут питання постає функціонування взагалі сухопутного коридору між Російською Федерацією і Кримом.

Оскільки вже є перевізники, які спробували проїхати від Чонгара до Перекопу або Каланчака, до пунктів пропуску, то вони проїхали додаткових понад 200 кілометрів. І дорога там не найкраща. Вони зазначили, що середня швидкість складає на деяких ділянках 15 кілометрів. І вони кажуть, що не хочуть виконувати такі рейси між Російською Федерацією та тимчасово окупованим Кримом по сухопутному коридору.

– Окупаційна влада і Херсонщини, і Криму каже, що на ремонт цих мостів знадобиться кілька тижнів. Реально, як ви думаєте, чи будуть вони їх ремонтувати, чи зважаться вони на це? Можливо, вже маєте якісь уявлення або інформацію, скільки це може зайняти часу?

– Тут слід врахувати декілька факторів. Їм необхідно створити хоча би видимість того, що ведеться ремонт, щоб заспокоїти саме колаборантів і військових і на території Херсонської області, і Запорізької.

Це тільки перший крок із обмеження логістичних можливостей збройних сил Російської Федерації

Оскільки ми розуміємо, що при відступі будуть значні проблеми саме у російських військовослужбовців. Оскільки їм треба здолати дуже велику відстань, щоб все ж таки потрапити на територію тимчасово окупованого Криму.

Але що стосується доцільності, то ми знаємо (знову ж таки повернемося до історії Антонівського мосту), що після його навіть відновлення, функціонування, потім знову ж наносилися удари ЗСУ, і він знову ж таки припиняв своє функціонування, поки повністю не був знищений.

– Тобто по часу це може тривати не кілька тижнів, а значно більше?

– Це про те, як тільки він буде відновлений і буде можливість його функціонування, то ЗСУ знову ж таки завдадуть удару по цьому мосту. Як зазначили самі представники ГУР сьогодні, що це тільки перший крок і подальші будуть саме спрямовані на обмеження логістичних можливостей збройних сил Російської Федерації.