Повітряні сили: всі ракети, якими Росія атакувала аеродром на Хмельниччині, збили

У ніч на 23 червня сили протиповітряної оборони України збили всі 13 запущених Росією крилатих ракет, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

«Уночі 23 червня 2023 року противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області. Пуски здійснювались близько півночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс», – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах уточнили, що більшість крилатих ракет Х-101/Х-555 збили на Хмельниччині.

«Крім того, захисники неба знищили розвідувальний БпЛА невстановленого типу», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні влада Хмельниччини повідомила про роботу протиповітряної оборони в ніч на 23 червня. Повітряну тривогу вночі оголошували по всій території України.

У ніч на 21 червня Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття шести дронів над Хмельниччиною. А наприкінці травня влада повідомила про влучання на Хмельниччині, зокрема йшлося про те, що один із об’єктів – аеродром у Старокостянтинові.

Російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції».