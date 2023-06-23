Влада повідомила про роботу ППО на Хмельниччині під час нічної повітряної тривоги

У Хмельницькій області вночі працювала протиповітряна оборона, повідомила обласна військова адміністрація вранці 23 червня.

«Під час повітряної тривоги в Хмельницькій області спрацювала ППО. Про результати бойової роботи повідомимо пізніше», – йдеться в повідомленні ОВА у телеграмі.

Раніше там повідомляли про звуки вибухів у регіоні.

Повітряну тривогу в ніч на 23 червня оголошували по всій території України.

Російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції».