Контрнаступів «буде стільки, скільки потрібно» для повної деокупації – Кулеба

Україна проведе стільки контрнаступів, скільки потрібно для повної деокупації всієї міжнародно визнаної території. Про це в інтервʼю «Суспільному» 22 червня на полях лондонської Конференції з відновлення України заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання, чи встигнуть узяти участь у нинішній українській кампанії американські танки Abrams.

«Я постійно на цьому наголошую в спілкуванні з партнерами: не треба дивитися на цей контрнаступ як на останній і вирішальний. Буде стільки контрнаступів, стільки потрібно, щоб вигнати Росію з нашої території. Тому щось приходить прямо зараз, ті ж самі Bradley, від США. Щось перебуває в процесі. Abrams як танк – це набагато складніша конструкція, ніж Leopard, при всій до нього повазі. Тому працюємо на зараз, але тримаємо в голові, що для можливих наступних кампаній так само знадобляться танки, БТР й інша техніка», – наголосив очільник зовнішньополітичного відомства.

Водночас Дмитро Кулеба відзначив, що з початку повномасштабної війни Україні вдалося «розблокувати сім типів зброї».

«Кожна розмова була важкою. Кожна починалася з «ні». Але зрештою ми все отримали — і західну артилерію, і HIMARS, і ЗРК Patriot, і отримаємо літаки. І тут є ось ця тема з ATACMS. Рідкісний випадок, коли не США стали першою країною, яка надала нам далекобійні ракети, а потім інші підтягнулися. Першою країною стала Велика Британія», – нагадав міністр.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прогрес контрнаступу України проти вторгнення російських військ є «повільнішим, ніж хотілося б». Про це він заявив в інтерв’ю ВВС.



«Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають результатів зараз. Це не так», – сказав він BBC. – «На карту поставлено життя людей».

Зеленський сказав, що частково причиною повільного прогресу є масштабне мінування російськими військами – заміновано 200 000 квадратних кілометрів території України.

Українські війська за останні тижні звільнили вісім сіл у південній Запорізькій області та східній Донецькій області.

У Міноборони повідомляють, що ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас у відомстві кажуть, що складною є ситуація на сході України.