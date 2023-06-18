Пєсков заявив про «фактичне завершення демілітаризації України». У МЗС відреагували

Міністр закордонних справу України Дмитро Кулеба відреагував на заяву речника російського президента Дмитра Пєскова щодо «демілітаризації України».



«У наступних серіях: Фактично усі задачі СВО виконані. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на Росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися лише в Росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки і зробити Росію сильнішою. Росія сильна як ніколи. Ось чому ми праві, коли кажемо партнерам, що Путін зможе пояснити росіянам і втрату Криму, і України загалом», – написав він на своїй сторінці в фейсбуці.



За його словами, головне для партнерів – не боятися глобальних змін і не зупинятися у підтримці України.



«Життя без сучасної Росії можливе. А ми щодня працюємо над новою зброєю для сил оборони України, над зміцненням світової коаліції на підтримку Формули миру і над відновленням України. Все це буде», – додав міністр.

Представник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю RT Arabic заявив, що «фактично завдання щодо демілітаризації України виконане, вони все менше використовують свою зброю».

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Кремль називає війну РФ проти України «спецоперацією», метою якої є «демілітаризація і денацифікація України».