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Кулеба обговорив із турецьким колегою збереження Чорноморської зернової угоди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом 21 червня на полях Конференції з відновлення України в Лондоні.

«Ми обговорили широкий спектр сфер, де Україна і Туреччина можуть просувати двосторонню співпрацю. Я підтвердив зацікавленість України у збереженні та розширенні Чорноморської зернової ініціативи, а також мобілізації глобальної підтримки «формули миру», – написав Кулеба у твітері.

В оновленому звіті 20 червня ООН заявила, що експорт за зерновою угодою «значно впав із піку в 4,2 мільйона метричних тонн у жовтні 2022 року до 1,3 мільйона метричних тонн у травні, що є найнижчим обсягом з моменту початку ініціативи 2022 року».

«Генеральний секретар розчарований уповільненням темпів інспекцій і виключенням порту Південний із Чорноморської ініціативи. Це призвело до скорочення руху суден, що заходять і виходять із українських морських портів, до падіння обсягів постачання основних харчів на світові ринки», – йдеться в повідомленні.

Угода про Чорноморську ініціативу може бути продовжена 17 липня.

Угода, яка є важливою для запобігання глобальній продовольчій кризі, востаннє була поновлена в травні.

Україна є основним постачальником зерна для Всесвітньої продовольчої програми. За даними Єврокомісії, на частку України припадає 10% світового ринку пшениці, 15% ринку кукурудзи та 13% ринку ячменю. Також країна є ключовим світовим гравцем на ринку соняшникової олії.

Минулого тижня президент Володимир Путін заявив, що Росія розглядає вихід із зернової угоди, зазначивши, що Москва брала участь в угоді для підтримки відносин із «дружніми» країнами.

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