Кулеба обговорив із турецьким колегою збереження Чорноморської зернової угоди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом 21 червня на полях Конференції з відновлення України в Лондоні.

«Ми обговорили широкий спектр сфер, де Україна і Туреччина можуть просувати двосторонню співпрацю. Я підтвердив зацікавленість України у збереженні та розширенні Чорноморської зернової ініціативи, а також мобілізації глобальної підтримки «формули миру», – написав Кулеба у твітері.

В оновленому звіті 20 червня ООН заявила, що експорт за зерновою угодою «значно впав із піку в 4,2 мільйона метричних тонн у жовтні 2022 року до 1,3 мільйона метричних тонн у травні, що є найнижчим обсягом з моменту початку ініціативи 2022 року».

«Генеральний секретар розчарований уповільненням темпів інспекцій і виключенням порту Південний із Чорноморської ініціативи. Це призвело до скорочення руху суден, що заходять і виходять із українських морських портів, до падіння обсягів постачання основних харчів на світові ринки», – йдеться в повідомленні.

Угода про Чорноморську ініціативу може бути продовжена 17 липня.

Угода, яка є важливою для запобігання глобальній продовольчій кризі, востаннє була поновлена в травні.

Україна є основним постачальником зерна для Всесвітньої продовольчої програми. За даними Єврокомісії, на частку України припадає 10% світового ринку пшениці, 15% ринку кукурудзи та 13% ринку ячменю. Також країна є ключовим світовим гравцем на ринку соняшникової олії.

Минулого тижня президент Володимир Путін заявив, що Росія розглядає вихід із зернової угоди, зазначивши, що Москва брала участь в угоді для підтримки відносин із «дружніми» країнами.