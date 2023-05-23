Зернова угода: в уряді України заявили, що Росія перешкоджає роботі порту Південний

Український порт Південний зупинив роботу, оскільки Росія не пускає туди кораблі, фактично виключивши його з зернової угоди, повідомив агентству Reuters 23 травня заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков.

«Формально порт Південний є в ініціативі, але фактично його там немає вже місяць… Вони (Росія) зараз знайшли ефективний спосіб значно скоротити (український) експорт зерна, виключивши з ініціативи порт Південний, який обробляє великотоннажні судна», – цитує агентство слова урядовця. Він назвав цей крок «грубим порушенням» угоди.

За словами Васькова, зернова ініціатива «формально розблокована», але вона «працює не так, як мала б. Росія продовжує її максимально гальмувати».

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували. У березні 2023 року МЗС Росії заявило, що Москва повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Угода дозволила поновити експорт зерна з українських портів, які були заблоковані через російську агресію. До цього ООН мала побоювання, що блокада експорту призведе до харчової кризи в найбідніших країнах. На початку травня ООН повідомляла, що учасники угоди не змогли домовитися про її продовження.

17 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про продовження зернової угоди ще на два місяці.

На початку цього тижня Організація Об’єднаних Націй, яка разом із Туреччиною виступила посередником з укладення угоди та її продовження, висловила стурбованість тим, що порт Південний – поблизу Одеси – не отримав за угодою жодного судна з 2 травня.