Речник Путіна пояснив, чому Кремль погодився на продовження зернової угоди

Москва погодилася про продовження угоди, яка передбачає експорт українського зерна з чорноморських портів, оскільки Росії вдалося розблокувати платежі через підсанкційний «Россільгоспбанк». Так речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента Туреччини Реджепа Ердогана щодо зернової угоди.

Водночас Пєсков визнав, що домовленостей щодо постачання російських аміаку та добрив усе ще немає.

«Щодо гарантій для «Россільгоспбанку» – проробляються різні варіанти, які будуть еквівалентні розблокуванню SWIFT. Є певні надії на основі тих переговорів, які вже досі відбулися, у звʼязку з цим було ухвалене таке рішення щодо продовження на два місяці», – цитує путінського речника «Інтерфакс».

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 17 травня заявив про продовження «зернової угоди» ще на два місяці.



Як уточнює агенція Reuters, заява Ердогана прозвучала після того, як останнє судно покинуло український порт за чинною угодою, яка дозволяє безпечно експортувати українське зерно через Чорне море і мала закінчитися в четвер.



«Зусиллями Туреччини угоду про Чорноморський зерновий коридор продовжено на два місяці», – сказав турецький лідер.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували. У березні 2023 року МЗС Росії заявило, що Москва повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Угода дозволила поновити експорт зерна з українських портів, які були заблоковані через російську агресію. До цього ООН мала побоювання, що блокада експорту призведе до харчової кризи в найбідніших країнах. На початку травня ООН повідомляла, що учасники угоди не змогли домовитися про її подовження.