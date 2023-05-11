Кубраков повідомив про підсумки переговорів щодо Зернової ініціативи в Стамбулі

У Стамбулі завершилися переговори щодо функціонування Чорноморської зернової ініціативи, повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков 11 травня.

«ООН та Туреччина як підписанти ініціативи мають розуміння, що зернова ініціатива критично важлива для світової продовольчої безпеки та має стабільно функціонувати. Тому за їх пропозицією подальші консультації щодо розблокування Ініціативи будуть продовжені в онлайн форматі», – заявив він.

За словами Кубракова, українська делегація наголосила, що Зернова ініціатива повинна бути продовжена та розширена, адже це забезпечить прогнозованість світовому й українському ринкам.

«Але, перш за все, потрібно відновити реєстрацію вхідного флоту та проведення інспекцій без штучних затримок та відповідно до процедур Спільного координаційного центру», – додав міністр.

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Туреччина раніше анонсувала переговори щодо Чорноморської зернової ініціативи в Стамбулі 10 і 11 травня. Перед тим Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України заявило, що Росія блокує реєстрацію та інспекції вхідного флоту, який експортує зерно з України, таким чином блокуючи сам експорт.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували. У березні 2023 року МЗС Росії заявило, що Москва повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. На початку травня ООН повідомила, що учасники угоди не змогли домовитися про її подовження.

Вона дозволила поновити експорт зерна з українських портів, які були заблоковані через російську агресію. Доти ООН побоювалося, що блокада експорту призведе до харчової кризи в найбідніших країнах.