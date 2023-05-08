Росія блокує інспекцію суден у рамках зернової ініціативи – Мінінфраструктури

Росія блокує реєстрацію та інспекції вхідного флоту, який експортує зерно з України – про це заявило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України 8 травня.

«Російська Федерація в черговий раз фактично зупинила «Зернову ініціативу», відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції. Такий підхід повністю суперечить умовам діючої Угоди», – йдеться в повідомленні.

Такі дії Москви унеможливлюють складання інспекційного плану відповідно до процедур Спільного координаційного центру, за якими всі сторони мають щодня погоджувати план інспекцій як на вихід, так і на вхід.

Читайте також: Ердоган розповів Путіну про «нові ініціативи» щодо зернової угоди та війни в Україні

За даними міністерства, зараз в територіальних водах Туреччини на інспекцію чекають 90 суден, з них 62 – це судна під завантаження.

«Інспекції як вхідного, так і вихідного флоту призупинені. Експорт української агропродукції зерновим коридором у квітні не дотягнув і до 3 мільйонів тонн», – додає відомство.

Українська сторона чекає на позицію інших учасників угоди – Організації Об’єднаних Націй та Туреччини.

У квітні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що ситуація щодо вивезення продовольства та добрив із чорноморських портів України перебуває у безвиході.

Читайте також: Кулеба закликав ООН докласти зусиль для збереження Чорноморської зернової ініціативи

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Доти після лютневого вторгнення Росії порти України були повністю заблоковані. ООН та багато країн заявляли, що блокада експорту продовольства може призвести до глобальних наслідків аж до голоду в найбідніших країнах.

У березні 2023 року операцію було продовжено. ООН офіційно не повідомляла, на який термін було продовжено домовленість. Україна заявляла про продовження на 120 днів – на той же термін, що й під час першого продовження восени. МЗС Росії заявило, що Москва повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів.