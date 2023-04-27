Ердоган розповів Путіну про «нові ініціативи» щодо зернової угоди та війни в Україні

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 27 квітня обговорив із російським колегою Володимиром Путіним «нові ініціативи» щодо зернової угоди та війни в Україні, повідомило турецьке видання Daily Sabah.

У заяві Управління з питань комунікацій президента Туреччини йдеться, що під час телефонної розмови обговорювалися турецько-російські відносини і регіональні питання.

«Під час розмови також обговорювалися російсько-українська війна і зернова угода. Президент Ердоган заявив, що нові ініціативи можуть бути реалізовані через запропоновану робочу групу», – йдеться в повідомленні.

Додаткових деталей видання не наводить.

Сайт президента Росії наразі розповідає про спільну участь турецького і російського лідерів у відеотрансляції церемонії відкриття першої в Туреччині АЕС «Аккую», але про зміст розмови Ердогана та Путіна не інформує.

Раніше цього тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що ситуація щодо вивезення продовольства та добрив із чорноморських портів України перебуває у безвиході.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся 26 квітня з генеральним директором Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Цюй Дунюєм. Вони обговорили можливість технічної підтримки для експорту продовольства з України та розвиток гуманітарної харчової програми «Зерно з України».

«Дмитро Кулеба закликав Продовольчу та сільськогосподарську організацію докласти максимальних зусиль для забезпечення подальшого функціонування Чорноморської зернової ініціативи», – йдеться в повідомленні.

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Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Доти після лютневого вторгнення Росії порти України були повністю заблоковані. ООН та багато країн заявляли, що блокада експорту продовольства може призвести до глобальних наслідків аж до голоду в найбідніших країнах.

У березні 2023 року операцію було продовжено. ООН офіційно не повідомляла, на який термін було продовжено домовленість. Україна заявляла про продовження на 120 днів – на той же термін, що й під час першого продовження восени. МЗС Росії заявило, що Москва повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів.