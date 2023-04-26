Чотири судна не змогли йти «зерновим коридором», блокує Росія – ВМС України

Росія відмовилася узгодити рух суден з морських портів України «зерновим коридором», повідомили Військово-морські сили ЗСУ ввечері 26 квітня.

«Внаслідок цього сьогодні чотири судна, в тому числі судно AKDENIZ-M, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для доставки пшениці до Ефіопії, наразі не змогли покинути порти Чорноморськ, Одеса та Південний і вимушені чекати на погодження їхнього проходу додатковий час. Також одне судно чекає на прохід до порту Одеси в районі Суліни», – ідеться в повідомленні.

Раніше цього тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що ситуація щодо вивезення продовольства та добрив із чорноморських портів України перебуває у безвиході.

За його словами, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш намагається домовитися з країнами, які оголосили односторонні санкції проти Росії, але результатів немає. Зокрема, «Россільгоспбанк», за словами Лаврова, досі відключений від SWIFT.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року і відтоді продовжувалася двічі.

До липня минулого року після лютневого нападу Росії порти України були повністю заблоковані. ООН та багато країн заявляли, що блокада експорту продовольства може призвести до глобальних наслідків аж до голоду в найбідніших країнах.

У березні 2023 року операцію було продовжено. ООН офіційно не повідомляла, на який термін було продовжено домовленість. Україна заявляла про продовження на 120 днів – на той же термін, що й під час першого продовження восени. МЗС Росії заявило, що Москва повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів.