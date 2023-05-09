ЄС продовжить безмитну торгівлю з Україною ще на рік – рішення Європарламенту

Європейський парламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на один рік з метою підтримки української економіки за умов війни, повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

За його словами, на пленарному засіданні 9 травня депутати підтримали продовження безмитної торгівлі з Україною 537 голосами, 42 учасники голосування виступили проти, 38 утримались.

Тарифи не застосовуватимуться до фруктів та овочів, що підпадають під систему вхідних цін, а також сільськогосподарської непереробленої та переробленої продукції, що підпадає під дію тарифно-квотних обмежень. Мита для промислових товарів припинили діяти ще з 1 січня 2023 року за умовами угоди про асоціацію.

У травні 2022 року Рада ЄС вирішила скасувати на рік усі мита і квоти на експорт з України, щоб підтримати українську економіку на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Попри ці рішення, кілька країн ЄС (Болгарія, Польща, Угорщина і Словаччина) у квітні 2023 року тимчасово заборонили імпорт українського зерна, оскільки країни Центральної та Східної Європи зазнають внутрішнього тиску з вимогою захистити місцевих фермерів.