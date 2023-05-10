Влада Польщі відреагувала на заяву Зеленського щодо блокування імпорту агропродукції

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер прокоментував нещодавню заяву українського президента Володимира Зеленського про розчарування «протекціоністськими діями» окремих країн ЄС щодо блокування ввезення українських продуктів.

В ефірі Польського радіо Мюллер наголосив, що відразу після початку повномасштабної війни РФ проти України, Польща «повелася зразково, показуючи приклад того, як потрібно реагувати, коли йдеться про допомогу своїм сусідам у відповідь на агресію варварської РФ».

«Проте бувають ситуації, коли певні інтереси неможливо погодити, і ми, як уряд Польщі, повинні представляти інтереси Польщі. Багато в чому вони можуть збігатися з інтересами України, але в деяких місцях розходяться», – підкреслив Мюллер.

За його словами, Варшава багато разів інформувала Київ, що для Польщі це питання є дуже важливим, «але у світлі відсутності відповідної реакції Варшава змушена була прийняти рішення відповідно до інтересів Польщі».

Відповідаючи на запитання, чи Польща й надалі здійснюватиме схожі кроки, зокрема не допускатиме ввезення на територію країни певних агропродуктів з України, Мюллер зазначив: «Розраховую, що це не буде необхідно, оскільки Єврокомісія бачить, що ми здатні реагувати необхідним чином».

9 травня президент України Володимир Зеленський 9 травн розкритикував «протекціоністські заходи» сусідніх країн, які обмежують імпорт українського зерна, назвавши їх «абсолютно неприйнятними».

Минулого тижня ЄС схвалив тимчасовий захід, який забороняє експорт українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини після того, як ці країни висловили занепокоєння щодо того, що місцеві фермери постраждали внаслідок масштабних постачань з України.

Раніше у квітні Болгарія, Польща, Угорщина і Словаччина тимчасово заборонили імпорт українського зерна, оскільки країни Центральної та Східної Європи зазнають внутрішнього тиску з вимогою захистити місцевих фермерів.