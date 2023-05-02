Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Економіка

Тимчасова заборона ЄС на експорт з України чотирьох видів агропродукції набрала чинності

Виконавчий орган ЄС, Європейська комісія, з 2 травня заборонила постачання пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до пʼяти країн – Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Обмежувальні заходи діятимуть до 5 червня.

Транзит української сільгосппродукції через ці країни залишається дозволеним, вона може продаватися на інших європейських ринках вільно.

Оголошуючи про обмеження, заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс додав, що виконавчий орган ЄС проведе «захисні розслідування» щодо деяких інших продуктів, включно з соняшниковою олією.

Раніше цього місяця Болгарія, Польща, Угорщина і Словаччина тимчасово заборонили імпорт українського зерна, оскільки країни Центральної та Східної Європи зазнають внутрішнього тиску з вимогою захистити місцевих фермерів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG