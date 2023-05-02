Тимчасова заборона ЄС на експорт з України чотирьох видів агропродукції набрала чинності

Виконавчий орган ЄС, Європейська комісія, з 2 травня заборонила постачання пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до пʼяти країн – Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Обмежувальні заходи діятимуть до 5 червня.

Транзит української сільгосппродукції через ці країни залишається дозволеним, вона може продаватися на інших європейських ринках вільно.

Оголошуючи про обмеження, заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс додав, що виконавчий орган ЄС проведе «захисні розслідування» щодо деяких інших продуктів, включно з соняшниковою олією.

Раніше цього місяця Болгарія, Польща, Угорщина і Словаччина тимчасово заборонили імпорт українського зерна, оскільки країни Центральної та Східної Європи зазнають внутрішнього тиску з вимогою захистити місцевих фермерів.