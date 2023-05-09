Туреччина анонсує нові переговори щодо зернової угоди в Стамбулі

У Стамбулі відбудуться нові переговори щодо роботи «зернового коридору» – про це заявило Міністерство оборони Туреччини 9 травня.

Відомство анонсує двосторонні та багатосторонні зустрічі 10 та 11 травня між представниками України, ООН і Росії. У них планують обговорити:

продовження угоди про Чорноморську зернову ініціативу для експорту сільськогосподарської продукції з України, який є «життєво важливим» для глобальної харчової безпеки

безпечну евакуацію турецьких суден та екіпажів, які «застрягли в українських портах» через бойові дії

Напередодні Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України заявило, що Росія блокує реєстрацію та інспекції вхідного флоту, який експортує зерно з України, таким чином блокуючи сам експорт.

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Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Доти після лютневого вторгнення Росії порти України були повністю заблоковані. ООН та багато країн заявляли, що блокада експорту продовольства може призвести до глобальних наслідків аж до голоду в найбідніших країнах.

У березні 2023 року операцію було продовжено. ООН офіційно не повідомляла, на який термін було продовжено домовленість. Україна заявляла про продовження на 120 днів – на той же термін, що й під час першого продовження восени. МЗС Росії заявило, що Москва повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів.