ООН у Стамбулі знову пропонувало відновити роботу аміакопроводу з Тольятті до Одеси

Організація об’єднаних націй на переговорах у Стамбулі, окрім зернової угоди, порушувала питання щодо відновлення експорту російського аміаку трубопроводом через Україну – про це заявив Спільний координаційний центр 11 травня за підсумками дводенних переговорів у Стамбулі.

«Під час зустрічі обговорювалися нещодавні пропозиції ООН, а саме відновлення роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса, більш тривале продовження угоди, вдосконалення Спільного координаційного центру для стабільної роботи та експорту, а також інші питання, порушені сторонами», – заявила пресслужба центру.

За повідомленням, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Ґріффітс заявив, що в рамках Чорноморської зернової ініціативи з України експортували понад 30 мільйонів метричних тонн харчів.

Читайте також: Влада Польщі відреагувала на заяву Зеленського щодо блокування імпорту агропродукції

Водночас він «підкреслив важливість Ініціативи для глобальної продовольчої безпеки, а також визнав важливий внесок експорту продовольства та добрив з Російської Федерації в цьому плані».

Ґріффітс додав, що ООН продовжить працювати з усіма сторонами, аби забезпечити продовження Зернової ініціативи.

Раніше міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив за підсумками переговорів у Стамбулі, що сторони домовилися продовжити консультації в онлайн-форматі.

Читайте також: ЄС продовжить безмитну торгівлю з Україною ще на рік – рішення Європарламенту

У вересні 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що погодиться на відновлення постачань російського аміаку трубопроводом через Україну лише в тому випадку, якщо Росія поверне військовополонених.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували. У березні 2023 року МЗС Росії заявило, що Москва повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. На початку травня ООН повідомила, що учасники угоди не змогли домовитися про її подовження.