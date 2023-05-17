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У Туреччині кажуть, що дію «зернової угоди» буде продовжено – Bloomberg

За інформацією Bloomberg, Росія «поки що погодилася залишитися в угоді»

Дію «зернової угоди», яка дозволяє Україні експортувати продукцію через коридор у Чорному морі планують продовжити, пише видання Bloomberg із посиланням на неназваних турецьких чиновників.

За інформацією Bloomberg, Росія «поки що погодилася залишитися в угоді».

17 травня з порту в Одеській області вийшло останнє судно за чинною зерновою угодою, пише з посиланням на дані ООН агенція Reuters.

Термін дії зернової угоди, згідно з якою забезпечується безперешкодне вивезення зерна з українських портів, спливає 18 травня. Сторони поки що не можуть домовитися про її продовження.

Офіційні представники Туреччини заявили 12 травня, що переговори про продовження угоди, яка передбачає експорт зерна з України через Чорне море, наближаються до завершення.

Сполучені Штати та Велика Британія 9 травня наполягли, щоб Росія продовжила угоду, звинувативши Москву у використанні проблеми глобального голоду для отримання переваг у війні.

Чорноморська зернова ініціатива, оголошена в липні 2022 року після дипломатичних зусиль ООН і Туреччини, дозволяє Україні експортувати зерно через порти Чорного моря, допомагаючи скоротити дефіцит і приборкати сплески цін, спричинені вторгненням Росії.

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