Росія обмежує прохід суден до порту Південний – ООН

Росія обмежує прохід суден до українського порту Південний у межах зернової угоди, повʼязуючи це з відновленням експорту російського аміаку. Про це повідомив 1 червня представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

За його словами, Москва довела свою позицію до відома Спільного координаційного центру (СКЦ).

«Російська Федерація повідомила СКЦ про обмеження реєстрацій суден у порту Південний через відсутність російського експорту аміаку», – сказав речник.

Лише 33 судна вийшли з українських портів у травні, це більш як удвічі менше від кількості, яка спостерігалася у квітні, повідомляє агенція Reuters із посиланням на Дюжарріка.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували. У березні 2023 року МЗС Росії заявило, що Москва повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Угода дозволила поновити експорт зерна з українських портів, які були заблоковані через російську агресію. До цього ООН мала побоювання, що блокада експорту призведе до харчової кризи в найбідніших країнах. На початку травня ООН повідомляла, що учасники угоди не змогли домовитися про її продовження.

17 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про продовження зернової угоди ще на два місяці.