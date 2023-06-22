Українські війська «мають успіхи» на деяких ділянках на Таврійському напрямку – Тарнавський

Сили оборони продовжують «активну роботу» на Таврійському напрямку, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 22 червня.

«Наші воїни продовжують рухатися вперед і мають успіхи на окремих ділянках. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1212 вогневих завдань», – заявив він у своєму телеграмі.

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Тарнавський звітує про понад три роти втрат російських військ за останню добу.

За даними Генерального штабу, російська армія загалом втратила близько 222 650 своїх військових. Російська сторона не повідомляє про свої втрати регулярно.

Вранці 22 червня українське командування повідомило, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському і Лиманському.