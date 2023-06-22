Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Українські війська «мають успіхи» на деяких ділянках на Таврійському напрямку – Тарнавський

Ілюстраційне фото. Трофейні російські танки Т-72 і Т-80 на озброєнні ЗСУ, Донеччина, 19 червня 2023 року

Сили оборони продовжують «активну роботу» на Таврійському напрямку, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 22 червня.

«Наші воїни продовжують рухатися вперед і мають успіхи на окремих ділянках. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1212 вогневих завдань», – заявив він у своєму телеграмі.

Читайте також: У ЗСУ назвали «суттєві перешкоди» для військових на Таврійському напрямку

Тарнавський звітує про понад три роти втрат російських військ за останню добу.

За даними Генерального штабу, російська армія загалом втратила близько 222 650 своїх військових. Російська сторона не повідомляє про свої втрати регулярно.

Вранці 22 червня українське командування повідомило, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському і Лиманському.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG