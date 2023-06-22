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У ЗСУ назвали «суттєві перешкоди» для військових на Таврійському напрямку

Українські військовослужбовці їдуть на танку по дорозі до прифронтового міста Бахмут, травень 2023 року

Суттєвими перешкодами для українських військ на Таврійському напрямку є «щільне мінування та постійний артилерійський вогонь». Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень

«Якщо характеризувати наші наступальні дії, то визначені військові частини і їхні ударні підрозділи здійснюють певну роботу і комплексні заходи. Суттєві перешкоди – це щільне мінування та постійний артилерійський вогонь. Звідси ми і маємо те, що називаємо часткові успіхи. Наші бійці утримують раніше зайняті рубежі, проводять розмінування місцевості, перегрупування та проводять підготовку до подальших наступальних дій», – сказав він в ефірі програми «Свобода.Ранок».

За даними Генштабу ЗСУ, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському і Лиманському.

Президент України Володимир Зеленський 21 червня заявив, що прогрес контрнаступу України проти вторгнення російських військ є «повільнішим, ніж хотілося б». За його словами, частково причиною повільного прогресу є масштабне мінування російськими військами – заміновано 200 000 квадратних кілометрів території України.

Українські війська за останні тижні звільнили вісім сіл у південній Запорізькій області та східній Донецькій області.

У Міноборони повідомляють, що складною є ситуація на сході України.

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