У ЗСУ назвали «суттєві перешкоди» для військових на Таврійському напрямку

Суттєвими перешкодами для українських військ на Таврійському напрямку є «щільне мінування та постійний артилерійський вогонь». Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень



«Якщо характеризувати наші наступальні дії, то визначені військові частини і їхні ударні підрозділи здійснюють певну роботу і комплексні заходи. Суттєві перешкоди – це щільне мінування та постійний артилерійський вогонь. Звідси ми і маємо те, що називаємо часткові успіхи. Наші бійці утримують раніше зайняті рубежі, проводять розмінування місцевості, перегрупування та проводять підготовку до подальших наступальних дій», – сказав він в ефірі програми «Свобода.Ранок».

За даними Генштабу ЗСУ, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському і Лиманському.

Президент України Володимир Зеленський 21 червня заявив, що прогрес контрнаступу України проти вторгнення російських військ є «повільнішим, ніж хотілося б». За його словами, частково причиною повільного прогресу є масштабне мінування російськими військами – заміновано 200 000 квадратних кілометрів території України.

Українські війська за останні тижні звільнили вісім сіл у південній Запорізькій області та східній Донецькій області.

У Міноборони повідомляють, що складною є ситуація на сході України.