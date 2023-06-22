ISW про наступ: українські сили, ймовірно, успішно створюють умови для майбутнього основного удару

Загальний повільніший, ніж очікувалося, темп українських контрнаступальних операцій не є характерним для ширшого наступального потенціалу України, а українські сили, ймовірно, успішно створюють умови для майбутніх основних зусиль, незважаючи на початкові невдачі, заявляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Українські офіційні особи давно сигналізували, що український контрнаступ буде серією поступових і послідовних наступальних дій, і нещодавно зауважили, що поточні операції не є основним напрямом планування контрнаступу України», – йдеться в повідомленні.

Аналітики звернули увагу на те, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 20 червня наголосила, що оцінювати успішність військових дій «виключно за кілометрами чи кількістю звільнених населених пунктів» не варто. Заява Маляр повторює зауваження президента України Володимира Зеленського про те, що війна не є «голлівудським фільмом», який дає негайні й відчутні результати.

«Спостереження щодо того, що поточні українські операції можуть мати не просто територіальні цілі, є важливим. Українські війська можуть проводити кілька наступальних операцій на всьому театрі бойових дій, щоб поступово послабити російські сили і створити умови для майбутнього основного удару», – заявляють в ISW.

За словами аналітиків, втрати неминучі з обох боків, але «ретельне оперативне планування» з українського боку, ймовірно, має на меті пом’якшити та збалансувати цю реальність.

У звіті також звернули увагу на те, що засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин висловив стурбованість тим, що російські сили зазнають великих втрат у живій силі й техніці внаслідок українських атак, які тривають, особливо на півдні України.

«Про успіх українського контрнаступу не слід судити лише за щоденними змінами контролю над місцевістю, оскільки ширші оперативні наміри українських атак вздовж усієї лінії фронту можуть засновуватися на поступовому погіршенні й виснаженні можливостей Росії у підготовці до додаткових атак», – йдеться в повідомленні.

В ISW зауважили, що 21 червня українські війська вели контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту.

Президент України Володимир Зеленський сказав 21 червня, що прогрес контрнаступу України проти вторгнення російських військ є «повільнішим, ніж хотілося б». Про це він заявив в інтерв’ю ВВС.

«Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають результатів зараз. Це не так», – відзначив він. Зеленський додав, що частково причиною повільного прогресу є масштабне мінування російськими військами – заміновано 200 000 квадратних кілометрів території України.

Українські війська за останні тижні звільнили вісім сіл у південній Запорізькій області та східній Донецькій області.

У Міноборони повідомляють, що ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас у відомстві кажуть, що складною є ситуація на сході України.