Дрони на шляху до Кремля: Україна «пристрілюється» до Москви?

Росія заявляє, що у Підмосков'я сьогодні знову долетіли БПЛА. Два з них упали (або були посаджені) біля військової частини 15-го мотострілецького полку Таманської дивізії ЗС РФ. Ще один – вибухнув у повітрі, повідомляють російські ЗМІ.

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Напередодні спікер «Укроборонпрому» Наталія Сад дала зрозуміти, що в України з'явився далекобійний дрон – на 1000 км. Вона опублікувала фото, на ньому – головком ЗСУ Валерій Залужний, командувач Повітряними силами Микола Олещук та директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв з підписом: «Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км». Де він був використаний або лише випробуваний – подробиць немає.

На фронті Україна сьогодні продовжує наступ на Бердянському та Мелітопольському напрямках і далі просувається на флангах Бахмута: повільно, але майже щодня. А на дільницях, де ЗСУ в обороні, не втрачено жодної позиції, заявляє Генштаб ЗСУ.

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В інтерв'ю ВВС президент України Володимир Зеленський зазначив: перед українською армією зараз простягаються 200 тисяч квадратних кілометрів замінованої території.

Головні питання випуску:

Як зростають можливості українських ударних БПЛА – і що можна зробити із російськими дронами-розвідниками, які загрожують українській бронетехніці на полі бою?

Які рухи на фронті зараз – вирішальні?

Чи справді Росія намагається втягнути українські сили у бої на напрямку Лимана-Кремінної, посиливши штурми там – аби зупинити українські атаки на півдні?