У Міноборони РФ прокоментували атаку дронів у Підмосков’ї

Міністерство оборони Росії підтвердило атаку безпілотників по об’єктах на території Московської області.

«Усі БПЛА були пригнічені засобами радіоелектронної боротьби, внаслідок чого втратили керування і зазнали аварії», – заявили у відомстві.

У Міноборони РФ додали, що постраждалих і руйнувань внаслідок немає. В атаці, яку відомство назвало «терактом», воно звинуватило українську владу.

Україна повідомлення не коментувала.

Раніше російське державне агентство новин ТАСС із посиланням на правоохоронні органи повідомило, що в Московській області Росії за допомогою засобів радіоелектронної боротьби були збиті три безпілотники.

За повідомленням, один із них впав у полі в районі села Лукіне й вибухнув. Уламки ще двох безпілотників виявили у Наро-Фомінському районі поряд із військовою частиною. Про це також повідомили телеграм-канали Baza, Mash і Shot. Телеграм-канал 112 пише, що дрони впали в районі 15-го мотострілецького полку Таманської дивізії.

Губернатор Підмосков’я Андрій Воробйов підтвердив інформацію про падіння двох безпілотників у селищі Калінінець у Наро-Фомінському міському окрузі «на підльоті до складів однієї з військових частин». Руйнувань і постраждалих, за його словами, немає. Спецслужби ведуть перевірку, територію зараз оточено, написав губернатор у соцмережах.

На другий рік повномасштабного російського вторгнення в Україну регіони Росії – як прикордонні, так і ні – регулярно зазнають ударів безпілотників, є руйнування та жертви.

Вранці 30 травня відбулася атака безпілотників на Москву та Підмосков’я. Три з них влучили у житлові будинки, інші, як стверджується, були збиті. Один із дронів, що атакували місто, ймовірно, впав неподалік від резиденції президента РФ Володимира Путіна в Ново-Огарьові.

Москва покладає відповідальність за удари на Київ. Українська влада про причетність до атак не заявляла.