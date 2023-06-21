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У Росії повідомляють про падіння безпілотників на підльоті до військової частини в Підмосков’ї

Місце падіння одного з дронів у Наро-Фомінському районі Московської області, Росія, 21 червня 2023 року

У Новій Москві та Московській області Росії за допомогою засобів радіоелектронної боротьби були збиті три безпілотники, повідомило російське державне агентство новин ТАСС із посиланням на правоохоронні органи.

За повідомленням, один із них впав у полі в районі села Лукіне й вибухнув. Уламки ще двох безпілотників виявили у Наро-Фомінському районі поряд із військовою частиною. Про це також повідомили телеграм-канали Baza, Mash і Shot.

Телеграм-канал 112 пише, що дрони впали в районі 15-го мотострілецького полку Таманської дивізії.

Губернатор Підмосков’я Андрій Воробйов підтвердив інформацію про падіння двох безпілотників у селищі Калінінець у Наро-Фомінському міському окрузі «на підльоті до складів однієї з військових частин». Руйнувань і постраждалих, за його словами, немає. Спецслужби ведуть перевірку, територію зараз оточено, написав губернатор у соцмережах.

На другий рік повномасштабного російського вторгнення в Україну регіони Росії – як прикордонні, так і ні – регулярно зазнають ударів безпілотників, є руйнування та жертви.

Вранці 30 травня відбулася атака безпілотників на Москву та Підмосков’я. Три з них влучили у житлові будинки, інші, як стверджується, були збиті. Один із дронів, що атакували місто, ймовірно, впав неподалік від резиденції президента РФ Володимира Путіна в Ново-Огарьові.

Москва покладає відповідальність за удари на Київ. Українська влада про причетність до атак не заявляла.

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