«Путін ледь не потрапив під обстріл дронів»: що відомо про це

Путін ледь не потрапив під обстріл дронами?

Портал The Moscow Times – із посиланням на джерела у Кремлі – пише, що «Путін із дуже великою ймовірністю» перебував у своїй резиденції у Ново-Огарьово, коли безпілотники атакували Москву. А урядовець Німеччини вважає, що міжнародне право дозволяє Україні наносити удари по території агресора з метою самооборони.

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У Москві вербують у партизани?

Боєць легіону «Свобода Росії» із позивним «Цезар» заявив виданню The Times, що російські партизани мають «тисячі» охочих вступити до їхніх лав. Вони, нібито, вербують бійців, і робитимуть це доти, доки їх не стане достатньо для штурму Москви. Що це означає?

Путін стверджує, що удар по Москві став відповіддю на удар по штабу військової розвідки України. ГУР України тим часом повідомляє, що в російських містах будують великі комплекси для тіл своїх бійців.