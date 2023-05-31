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Путін не поїде на інавгурацію Ердогана – ЗМІ

Точна дата інавгурації Ердогана (л) наразі не озвучена. За попередніми даними, це може бути 3 червня

Президент РФ Володимир Путін не поїде на інавгурацію переобраного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Як повідомляє російська агенція «ТАСС» із посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова, до Туреччини вирушить спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін.

Чому, на інавгурацію не їде сам Путін, Ушаков не сказав.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт голови Кремля Володимира Путіна через примусову депортацію дітей з окупованих територій України.

Точна дата інавгурації Ердогана наразі не озвучена. За попередніми даними, це може бути 3 червня.

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