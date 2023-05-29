Міжнародні спостерігачі не визнали вибори у Туреччині повністю чесними

Міжнародні спостерігачі не визнали президентські вибори в Туреччині, що відбулися 28 травня, повністю чесними і вільними. У їхньому звіті про другий тур виборів йдеться про те, що під час процесу були упередженість і тиск на виборців, у тому числі з боку державних ЗМІ.

Заяву оприлюднила спільна місія Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ), Парламентської асамблеї ОБСЄ (ПА ОБСЄ) і Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Спостерігачі підтвердили, що організація самих виборів відповідала демократичним правилам, і виборці могли вільно обирати кандидатів. Однак, зазначається у звіті, у передвиборній кампанії використовувалися заяви, що дискримінують опонентів. Йдеться також про упередженість державних ЗМІ й обмеження свободи слова.

Це, на думку спостерігачів, призвело до нерівноправного становища кандидатів і надання привілеїв Реджепу Таїпу Ердогану – на момент виборів він був чинним президентом країни і, за їхніми підсумками, був переобраний.

«Другий тур президентських виборів привів до явного переможця. Тим не менш, цей другий тур також відбувався в середовищі, яке багато в чому не забезпечує умов для проведення демократичних виборів», – сказав Франк Швабе, голова делегації ПАРЄ.

Результати виборів у Туреччині негативно позначилися на курсі турецької ліри, який і раніше знижувався. Як повідомило агентство Bloomberg, станом на ранок 29 травня після оголошення про перемогу Ердогана, курс ліри впав до рекордного рівня 20,05 ліри за долар. Банк Morgan Stanley попереджає, що до кінця року курс ліри може впасти на 29 відсотків – до 28 лір за долар, якщо Ердоган не змінить грошово-кредитну політику, пише Bloomberg.