У Туреччині триває другий тур виборів президента

У Туреччині 28 травня почався другий тур виборів президента, в якому змагаються чинний президент Реджеп Таїп Ердоган і лівоцентристський політик Кемаль Киличдароглу.

Як повідомляють міжнародні медіа, Ердоган вже проголосував на одній із дільниць у Стамбулі.

Після голосування він привітав високу явку на першому турі і висловив сподівання на такий же показник за підсумками другого, цитує AP. Опонент Ердогана Киличдароглу також вже проголосував.

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За даними турецького агентства Anadolu, понад 64,1 мільйона виборців зареєструвалися, аби проголосувати, з них більше ніж 1,92 мільйона вже віддали свої голоси на закордонних дільницях. Голосування за кордоном тривало до 24 травня.

Перший тур голосування завершився тим, що жоден кандидат не зміг подолати необхідний 50-відсотковий бар’єр, але лідером став чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган з підтримкою 49,51% виборців, його головного опонента Кемаль Киличдароглу підтримали 44,88% виборців. Явка виборців тоді склала 88,92%.